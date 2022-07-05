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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:37

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В магазины Мангистау выделено 132 тонные сахара

Около 70 предпринимателей в июне получили сахар из стабилизационного фонда социально-предпринимательской корпорации (СПК) «Каспий». Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистау.

Фото центра общественных коммуникаций
Сахар получили торговые сети «Дина», «Анвар», «Идеал Маркет» и другие субъекты предпринимательства. Всего в магазины региона было выделено 132 тонны.

- В стабилизационный фонд СПК «Каспий» сахар был закуплен через АО «НК «Продкорпорация». Теперь социально-предпринимательская корпорация начала поставлять сахар и из Жамбылской области. Сейчас в региональном стабфонде социально значимых продовольственных товаров имеется 195 тонн сахара. До этого момента сахар мы закупали у предпринимателя из Астрахани. Из-за последних ограничений он перестал работать. Но появилась возможность получать сахар через социально-предпринимательскую корпорацию «Каспий» по доступным ценам. Сахар в запасе реализуется субъектам предпринимательства, согласно письмам городских и районных отделов предпринимательства, – сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистау.



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