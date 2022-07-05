В магазины Мангистау выделено 132 тонные сахара

Фото центра общественных коммуникаций

Сахар получили торговые сети «Дина», «Анвар», «Идеал Маркет» и другие субъекты предпринимательства. Всего в магазины региона было выделено 132 тонны.



- В стабилизационный фонд СПК «Каспий» сахар был закуплен через АО «НК «Продкорпорация». Теперь социально-предпринимательская корпорация начала поставлять сахар и из Жамбылской области. Сейчас в региональном стабфонде социально значимых продовольственных товаров имеется 195 тонн сахара. До этого момента сахар мы закупали у предпринимателя из Астрахани. Из-за последних ограничений он перестал работать. Но появилась возможность получать сахар через социально-предпринимательскую корпорацию «Каспий» по доступным ценам. Сахар в запасе реализуется субъектам предпринимательства, согласно письмам городских и районных отделов предпринимательства, – сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистау.