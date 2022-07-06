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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:45

Просмотров: 280

Чиновники безмолствуют! Строительства высоток у «Скальной тропы» опасаются и не хотят жители Актау

На протяжении двух лет люди переживают по поводу возведения двух 22-этажных жилых комплексов в 4А микрорайоне.

Фото Рашида Исмагилова
На прошлой неделе, как сообщили жители 4 микрорайона, на огороженной территории в 4А микрорайоне у «Скальной тропы» начали устанавливать вагончики-бытовки.

- Стройку они все-таки затевают, хотя генеральная прокуратура же запретила им, - негодуют жители.


Чиновники безмолствуют! Строительства высоток у «Скальной тропы» опасаются и не хотят жители Актау


Корреспонденты Lada.kz неделю пытались получить официальный комментарий от чиновников городского акимата, но ответа так и не дождались. На сегодняшний день, как пояснили в акимате, руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства находится на больничном.

Мы побывали сегодня, 6 июля, на месте запланированного строительства многоэтажных домов.

Чиновники безмолствуют! Строительства высоток у «Скальной тропы» опасаются и не хотят жители Актау


Территория огорожена. На месте находятся два вагончика-бытовки и сторожевая будка.

Редакция по-прежнему ожидает ответ от городской администрации.

Напомним, исполняющий обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау Жанболат Жакыпов заявлял, что два 22-этажных жилищных комплекса будут возводиться в 4А микрорайоне. Земля находится в частной собственности, а общественные слушания - формальность. В Генеральной прокуратуре на жалобу горожан ответили, что данное строительство не соответствует генеральному плану города.

Чиновники безмолствуют! Строительства высоток у «Скальной тропы» опасаются и не хотят жители Актау



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Комментарии ( 1 )

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  • alixah
  • arelav_74
  • Дизель
  • Космос
 дорожник (Посетители) Сегодня, 20:07
Ужас как скалу изуродовали! А ведь была визиткой города. Бабло творит ужасные вещи

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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