Чиновники безмолствуют! Строительства высоток у «Скальной тропы» опасаются и не хотят жители Актау

Фото Рашида Исмагилова
На прошлой неделе, как сообщили жители 4 микрорайона, на огороженной территории в 4А микрорайоне у «Скальной тропы» начали устанавливать вагончики-бытовки.
Корреспонденты Lada.kz неделю пытались получить официальный комментарий от чиновников городского акимата, но ответа так и не дождались. На сегодняшний день, как пояснили в акимате, руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства находится на больничном.
Мы побывали сегодня, 6 июля, на месте запланированного строительства многоэтажных домов.
Территория огорожена. На месте находятся два вагончика-бытовки и сторожевая будка.
Редакция по-прежнему ожидает ответ от городской администрации.
Напомним, исполняющий обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау Жанболат Жакыпов заявлял, что два 22-этажных жилищных комплекса будут возводиться в 4А микрорайоне. Земля находится в частной собственности, а общественные слушания - формальность. В Генеральной прокуратуре на жалобу горожан ответили, что данное строительство не соответствует генеральному плану города.
- Стройку они все-таки затевают, хотя генеральная прокуратура же запретила им, - негодуют жители.
Корреспонденты Lada.kz неделю пытались получить официальный комментарий от чиновников городского акимата, но ответа так и не дождались. На сегодняшний день, как пояснили в акимате, руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства находится на больничном.
Мы побывали сегодня, 6 июля, на месте запланированного строительства многоэтажных домов.
Территория огорожена. На месте находятся два вагончика-бытовки и сторожевая будка.
Редакция по-прежнему ожидает ответ от городской администрации.
Напомним, исполняющий обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства акимата Актау Жанболат Жакыпов заявлял, что два 22-этажных жилищных комплекса будут возводиться в 4А микрорайоне. Земля находится в частной собственности, а общественные слушания - формальность. В Генеральной прокуратуре на жалобу горожан ответили, что данное строительство не соответствует генеральному плану города.