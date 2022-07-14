Президент Токаев о Мангистау: Найти работу в нефтегазовой отрасли для всех невозможно

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По мере роста населения должны создаваться постоянные рабочие места, однако в Мангистауской области эта проблема не учитывается, заявил Глава государства.
- В результате неправильной миграционной политики здесь складывается серьезная ситуация. Хотя население увеличилось, социальная инфраструктура не построена. Вакансии не открывались. Качество жизни снизилось. Люди требуют трудоустройства и повышения заработной платы в компании «КазМунайГаз», - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.
Как подчеркнул Президент, большая часть месторождений в Жанаозене истощается, а добыча нефти за последние 15 лет сократилась на 30 процентов. Тем временем число рабочих увеличилось на 50 процентов, фонд оплаты труда - в 10 раз, акцентировал Глава государства.
- Мангистауская область входит в тройку регионов, где выплачивается самая высокая заработная плата. Если быть точным, то Жанаозен лидирует по самому высокому уровню средней заработной платы. Правительство приняло специальный план развития Жанаозена. Оно выделяет большие деньги из республиканского бюджета и снижает налоги. Такие прямые меры поддержки осуществляются за счет других регионов страны. Найти работу в нефтегазовой отрасли для всех невозможно. Мы должны сказать об этом открыто, - сказал Президент Касым-Жомарт Токаев.
- В результате неправильной миграционной политики здесь складывается серьезная ситуация. Хотя население увеличилось, социальная инфраструктура не построена. Вакансии не открывались. Качество жизни снизилось. Люди требуют трудоустройства и повышения заработной платы в компании «КазМунайГаз», - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.
Как подчеркнул Президент, большая часть месторождений в Жанаозене истощается, а добыча нефти за последние 15 лет сократилась на 30 процентов. Тем временем число рабочих увеличилось на 50 процентов, фонд оплаты труда - в 10 раз, акцентировал Глава государства.
- Мангистауская область входит в тройку регионов, где выплачивается самая высокая заработная плата. Если быть точным, то Жанаозен лидирует по самому высокому уровню средней заработной платы. Правительство приняло специальный план развития Жанаозена. Оно выделяет большие деньги из республиканского бюджета и снижает налоги. Такие прямые меры поддержки осуществляются за счет других регионов страны. Найти работу в нефтегазовой отрасли для всех невозможно. Мы должны сказать об этом открыто, - сказал Президент Касым-Жомарт Токаев.