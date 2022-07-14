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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:15

Просмотров: 927

Президент Токаев о Мангистау: Найти работу в нефтегазовой отрасли для всех невозможно

Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о ситуации с трудоустройством в Мангистауской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото из архива Lada.kz
По мере роста населения должны создаваться постоянные рабочие места, однако в Мангистауской области эта проблема не учитывается, заявил Глава государства.

- В результате неправильной миграционной политики здесь складывается серьезная ситуация. Хотя население увеличилось, социальная инфраструктура не построена. Вакансии не открывались. Качество жизни снизилось. Люди требуют трудоустройства и повышения заработной платы в компании «КазМунайГаз», - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

Как подчеркнул Президент, большая часть месторождений в Жанаозене истощается, а добыча нефти за последние 15 лет сократилась на 30 процентов. Тем временем число рабочих увеличилось на 50 процентов, фонд оплаты труда - в 10 раз, акцентировал Глава государства.

- Мангистауская область входит в тройку регионов, где выплачивается самая высокая заработная плата. Если быть точным, то Жанаозен лидирует по самому высокому уровню средней заработной платы. Правительство приняло специальный план развития Жанаозена. Оно выделяет большие деньги из республиканского бюджета и снижает налоги. Такие прямые меры поддержки осуществляются за счет других регионов страны. Найти работу в нефтегазовой отрасли для всех невозможно. Мы должны сказать об этом открыто, - сказал Президент Касым-Жомарт Токаев.  



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Комментарии ( 3 )

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Око (Посетители) Сегодня, 12:40
Orion,
неет, не смотря на отрасль не получится. Ногти красить за 5 долл/час это не заглушки крутить в +45. Тут надо и по отрасли, и по наличию образования и квалификаций делить. Ещё как надо.

всё вижу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Око
 Ирон (Посетители) Сегодня, 12:30
На пенсию раньше их отправляйте до 50 лет и на пенсию и наберайте новых.они себе на пенсию достаточно заработали принудительно на пенсию
 
-1
  • Ed Word
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 Orion (Посетители) Сегодня, 11:45
Найти работу в нефтегазовой отрасли для всех невозможно.

В таком случае не надо смотреть только на нефть и параллельно развивать другие отрасли и чтобы в других отраслях были высокие зарплаты.
От этого можно уйти если по всей стране ввести почасовую оплату труда, к примеру 5 долларов за час, итого проработав 8 часов в день, человек в день зарабатывал бы 40 долларов, несмотря на отрасль.
 
 

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