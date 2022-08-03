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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:28

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Тревожные кнопки «SOS» установили в Актау

Кнопки «SOS» появились в общественных местах, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Фото предоставили в Центре общественных коммуникаций региона
Тревожные кнопки установили в общественных местах с массовым пребыванием людей, в том числе парках.

- Данное устройство представляет собой удобную сервисную систему, позволяющую быстро связаться с полицией. Мангистаусцы могут обратиться за помощью к правоохранителям, нажав только одну кнопку. Оператор центра оперативного управления, увидев звонящего, определяет его местонахождение, принимает меры экстренного реагирования и оказания соответствующей помощи, - пояснили в полиции.


Кроме того, тревожную кнопку «SOS» могут использовать и туристы, плохо знающие город.

Тревожные кнопки «SOS» установили в Актау


Кнопки «SOS» расположены в городе по пяти адресам: у амфитеатра на набережной, в парке «Акбота», у «Вечного огня», на площади «Ынтымак» и на «Солдатском пляже».

Полицейские просят не использовать кнопку без уважительной причины, а только в случае крайней необходимости.




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