Студенты Каракиянского колледжа собрали около двух тонн урожая с местной теплицы

Посадку томатов, баклажанов, сладкого перца, арбузов, дыни специалисты по производству плодоовощной продукции и студенты провели весной в теплице, расположенной на территории колледжа.- Осваивалась неиспользованная земля вокруг колледжа, вся продукция выращивалась в специальных пленках путем системы капельного орошения, - рассказал Далабай Орынбасарулы, директор колледжа.