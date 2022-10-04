Санэпидемиологи: Школьные столовые Мангистау подлежат проверке только по заявлению.



- В связи с объявлением президентом РК моратория на малое предпринимательство, в настоящее время школьные столовые проверке не подлежат. Тем не менее, в случае обжалования, с указанием конкретных фактов (с фото, видео) о том, что со стороны предпринимателей причиняется вред/угроза здоровью, проводится проверка, а дела ответственных лиц рассматриваются законом. За восемь месяцев в особом порядке проведено 82 проверки, внеплановых - 36. Наложен 41 штраф, выдано 94 предписания, - сказал Асылбек Шаров.

Как рассказал на брифинге в Центре общественных коммуникаций Асылбек Шаров, в Мангистауской области в новом учебном году горячим питанием обеспечена 161 школа. Чиновник отметил, что согласно мораторию на малое предпринимательство, столовые в школах подлежат проверке только по заявлению.Асылбек Шаров выделил основные требования, предъявляемые к образовательным учреждениям. В их число входит запрет на продажу в школьной столовой продуктов быстрого питания. Помимо этого нельзя использовать острые соусы и специи, кетчупы, муку пшеничную высшего и первого сорта, не обогащенную йодированной солью и минералами. Каждое утро необходимо готовить свежую еду. Кроме того, работникам объектов образования и персоналу пищеблока необходимо иметь личные медицинские книжки с отметкой о допуске к работе.