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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Вчера, 17:27

Просмотров: 1032

Санэпидемиологи: Школьные столовые Мангистау подлежат проверке только по заявлению

Как будут проводиться проверки школьных столовых, и какие продукты не могут использоваться при приготовлении пищи рассказал заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области Асылбек Шаров.

Фото ЦОК Мангистауской области
Как рассказал на брифинге в Центре общественных коммуникаций Асылбек Шаров, в Мангистауской области в  новом учебном году горячим питанием обеспечена 161 школа. Чиновник отметил, что согласно мораторию на малое предпринимательство, столовые в школах подлежат проверке только по заявлению.

- В связи с объявлением президентом РК моратория на малое предпринимательство, в настоящее время школьные столовые проверке не подлежат. Тем не менее, в случае обжалования, с указанием конкретных фактов (с  фото, видео) о том, что со стороны предпринимателей причиняется вред/угроза здоровью, проводится проверка, а дела ответственных лиц рассматриваются законом. За восемь месяцев в особом порядке проведено 82 проверки, внеплановых - 36. Наложен 41 штраф, выдано 94 предписания, - сказал Асылбек Шаров.


Асылбек Шаров выделил основные требования, предъявляемые к образовательным учреждениям. В их число входит запрет на продажу в школьной столовой продуктов быстрого питания. Помимо этого нельзя использовать острые соусы и специи, кетчупы, муку пшеничную высшего и первого сорта, не обогащенную йодированной солью и минералами. Каждое утро необходимо  готовить свежую еду. Кроме того, работникам объектов образования и персоналу пищеблока необходимо иметь личные медицинские книжки с отметкой о допуске к работе.



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Комментарии ( 3 )

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Феникс (Посетители) Сегодня, 02:12
cas277cas Совершенно верно, только в мораторий отравление должно быть массовым и если выживешь, то пишешь заявление. Отравится можно за 10 минут, а доказывать будешь пол года, что съел и где.
с указанием конкретных фактов (с фото, видео) о том, что со стороны предпринимателей причиняется вред/угроза здоровью
В результате если докажешь, предпринимателю выпишут штраф или проведут беседу. Пострадавшим от этого не горячо ни холодно, а предприниматель продолжит деятельность.
Нельзя общепит оставлять без проверок, так как люди становятся беззащитными от действий недобросовестных предпринимателей.
 
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  • Papirosso
  • Феникс
 cas277cas (Посетители) Вчера, 19:23
Маразм крепчал....То есть надо сначала травануться как следует,и после этого написать заявление для проверки????
 
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  • БО
  • Papirosso
 Жанар (Посетители) Вчера, 18:50
Санэпидемиологи: Школьные столовые Мангистау подлежат проверке только по заявлению.

Интересно, КТО!, должен написать "заявление"для проверки столовых?!...
Директора школ, что бы пришли и проверили у них пище блок?...
СЭС должны периодически приходить и проверять БЕЗ!, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, что бы им уже не приготовили деньги, и сумки с продуктами...

Проверять также нужно и в дет. садах в которых тараканы на кухнях бегают по стенам, а поваров и других работников, включая директоров, ПРОВЕРЯТЬ надо на выходе после работы из этих учреждений совместно с участковыми на наличие и чеков приобретения на продукты, в их больших сумках и пакетах с "трофейными" продуктами из детских садов и школ...

Все мы ходим под богом.
 
 

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