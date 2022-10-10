В Мангистау построили мечеть с 8 минаретами

Фото ЦОК МО.

Фото ЦОК МО.

Фото ЦОК МО.

В торжественном мероприятии принял участие и поздравил верующих с этим событием заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана наиб муфтий Ершат Онгаров. Как рассказали в пресс-службе акимата, в новой мечети одновременно могут молиться 350 человек. Общая площадь религиозного сооружения с 8 башнями составляет 5000 квадратных метров.Имеются зал для чтения Корана, музей и служебные помещения. Внутренняя и внешняя облицовки выполнены из качественного материала. Стены мечети и внутренняя часть купола украшены резьбой.Мероприятие посетили глава района Бейнеубек Абилов, Почетный гражданин Бейнеу и области Басшы Азирханов, Почетный журналист Казахстана Кенжебек Туманбайулы, председатель Союза писателей народов мира Гульхан Айтакынкызы, местные аксакалы и другие жители села.Параллельно на мероприятии прошла презентация книги Туманбайулы. Произведение рассказывает о жизни и деятельности Басшы Азирханова. Бывшего районного акима и Почетного гражданина Бейнеу.Всем, кто способствовал открытию мечети, были вручены шапаны. Благодарность за вклад в благое дело им выразил наиб муфтий Ершат Онгаров.В день открытия совершить первый пятничный намаз под куполом новой мечети смогли сотни верующих.