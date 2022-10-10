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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 13:12

Просмотров: 431

В Мангистау построили мечеть с 8 минаретами

В Бейнеуском районе 8 октября распахнула свои двери новая мечеть. Об этом сообщила пресс-служба акимата района.

Фото ЦОК Мангистауской области
В торжественном мероприятии принял участие и поздравил верующих с этим событием заместитель председателя Духовного управления мусульман Казахстана наиб муфтий Ершат Онгаров. Как рассказали в пресс-службе акимата, в новой мечети одновременно могут молиться 350 человек. Общая площадь религиозного сооружения с 8 башнями составляет 5000 квадратных метров.

Имеются зал для чтения Корана, музей и служебные помещения. Внутренняя и внешняя облицовки выполнены из качественного материала. Стены мечети и внутренняя часть купола украшены резьбой.

Мероприятие посетили глава района Бейнеубек Абилов, Почетный гражданин Бейнеу и области Басшы Азирханов, Почетный журналист Казахстана Кенжебек Туманбайулы, председатель Союза писателей народов мира Гульхан Айтакынкызы, местные аксакалы и другие жители села.

В Мангистау построили мечеть с 8 минаретами

Фото ЦОК МО.


Параллельно на мероприятии прошла презентация книги Туманбайулы. Произведение рассказывает о жизни и деятельности Басшы Азирханова. Бывшего районного акима и Почетного гражданина Бейнеу.

В Мангистау построили мечеть с 8 минаретами


Фото ЦОК МО.


Всем, кто способствовал открытию мечети, были вручены шапаны. Благодарность за вклад в благое дело им выразил наиб муфтий Ершат Онгаров.

В день открытия совершить первый пятничный намаз под куполом новой мечети смогли сотни верующих.
В Мангистау построили мечеть с 8 минаретами
Фото ЦОК МО.



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