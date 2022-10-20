В Актау планируют установить шесть ативандальных модульных туалетов

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций региона
В городе планируют установить шесть общественных модульных туалетов. Главным преимуществом этих туалетов, по словам акима города Ербола Избергенова, станет их антивандальность. Туалеты будут изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к любым погодным условиям.
Глава города заявил, что в данный момент ведутся конкурсные процедуры, и как только будет определён подрядчик, и заключен договор, начнутся монтажные работы. Установка туалетов запланирована на конец этого года.
- Мы озабочены вопросом увеличения количества общественных туалетов в Актау. Горожане часто жалуются на то, что их в городе мало. К тому же, Мангистауская область пользуется успехом у туристов, поэтому нам необходимо оживлённые места в городе оснащать общественными туалетами. Мы продолжим развивать сети уличных уборных. Таким образом, мы постепенно решим проблему общественных туалетов. К сожалению, мы часто наблюдаем за тем, как городское имущество регулярно подвергается нападкам вандалов, поэтому необходимо было продумать безопасность модульных туалетов, - рассказал Ербол Избергенов.
Напомним, в сентябре поступила жалоба на закрытый общественный туалет на набережной 15 микрорайона. Причину объяснили чиновники.
Летом этого года горожане возмутились, что в одном из самых людных мест на набережной, в районе Скальной тропы, общественный туалет всегда закрыт.
Михаил Одинцов
Глава города заявил, что в данный момент ведутся конкурсные процедуры, и как только будет определён подрядчик, и заключен договор, начнутся монтажные работы. Установка туалетов запланирована на конец этого года.
- Мы озабочены вопросом увеличения количества общественных туалетов в Актау. Горожане часто жалуются на то, что их в городе мало. К тому же, Мангистауская область пользуется успехом у туристов, поэтому нам необходимо оживлённые места в городе оснащать общественными туалетами. Мы продолжим развивать сети уличных уборных. Таким образом, мы постепенно решим проблему общественных туалетов. К сожалению, мы часто наблюдаем за тем, как городское имущество регулярно подвергается нападкам вандалов, поэтому необходимо было продумать безопасность модульных туалетов, - рассказал Ербол Избергенов.
Напомним, в сентябре поступила жалоба на закрытый общественный туалет на набережной 15 микрорайона. Причину объяснили чиновники.
Летом этого года горожане возмутились, что в одном из самых людных мест на набережной, в районе Скальной тропы, общественный туалет всегда закрыт.
Михаил Одинцов
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