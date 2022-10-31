Нет даже стульев: жительница Актау пожаловались на условия при подаче заявления в административный суд

Жительница Актау Мариям рассказала, что была вынуждена стоять на ногах несколько часов, потому что в зале ожидания административного суда не было стульев и скамеек для посетителей.В административном суде заявили, что в день обращения женщины уборщица отодвинула стулья. Но после завершения уборки скамьи были поставлены на место.— Это неправда, потому что я обращалась 25 и 26 октября. Два дня подряд стульев не было. При том, что охране было, где сидеть, а нам – заявителям, негде. Я обращалась к охране, но мне сказали, что этот вопрос решает начальство. Почему в суде не предусмотрено никаких скамеек, стульев?! Рядом со мной ожидали также пожилые люди. Мы ведь не преступники какие-то, мы пришли подать заявление, - сетует женщина.После обращения редакции Lada.kz в административном суде прислали фото, где видно, что в зале ожидания имеются скамьи для посетителей.