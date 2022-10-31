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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:37

Просмотров: 1509

Нет даже стульев: жительница Актау пожаловались на условия при подаче заявления в административный суд

Жительница Актау Мариям пожаловалась на условия в административном суде. По её словам, она простояла на ногах несколько часов и не могла подать заявление. В зале ожидания не было ни стульев, ни сидений. В административном суде заявили, что скамьи были отодвинуты техничкой во время наведения уборки. Но женщина уверена, что это неправда.

Кадр видеоролика
Жительница Актау Мариям рассказала, что была вынуждена стоять на ногах несколько часов, потому что в зале ожидания административного суда не было стульев и скамеек для посетителей.



В административном суде заявили, что в день обращения женщины уборщица отодвинула стулья. Но после завершения уборки скамьи были поставлены на место.

— Это неправда, потому что я обращалась 25 и 26 октября. Два дня подряд стульев не было. При том, что охране было, где сидеть, а нам – заявителям, негде. Я обращалась к охране, но мне сказали, что этот вопрос решает начальство. Почему в суде не предусмотрено никаких скамеек, стульев?! Рядом со мной ожидали также пожилые люди. Мы ведь не преступники какие-то, мы пришли подать заявление, - сетует женщина.

После обращения редакции Lada.kz в административном суде прислали фото, где видно, что в зале ожидания имеются скамьи для посетителей.

Нет даже стульев: жительница Актау пожаловались на условия при подаче заявления в административный суд



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Комментарии ( 5 )

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alixah (Посетители) Сегодня, 21:34
Надо привлечь адм суд за заведомо ложную информацию.
 
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  • Daulet201999
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 18:56
приходите со своими курпешками lol
 
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  • синдбад
  • Шевченко 81
  • alixah
  • Aleksa-N
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:34
Цитата: KNOC
Судя по фото представленное адмсудом - оперативно сработали, типа стоят же скамейки.

Да это же старое фото! Обратите внимание (сквозь открытую дверь) на ярко-зелёную листву. И это в конце осени crazy Смешно, да?
 
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  • синдбад
  • Daulet201999
  • alixah
 bekenova (Посетители) Сегодня, 16:53
Конечно не правда, нет там места сидеть а когда я спросила почему нет, охрана ответила, вообще там не предусмотрено сидеть, надо на улице ждать. Попросила связать с суд.исполнителем, тоже нельзя. Через пол часа оказалось он на обеде, еще 1,5 часа прошло, вдруг он спустился, на вопрос мне только решение по аварии надо было забрать, неужели вам было трудно спуститься и отдать, он сказал, что с другого входа вошел. Так там сколько входов и выходов?
 
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  • синдбад
  • Daulet201999
  • alixah
 KNOC (Посетители) Сегодня, 16:51
Судя по фото представленное адмсудом - оперативно сработали, типа стоят же скамейки. Пару раз доводилось там бывать - не было никаких стульев и столы стояли именно так как на видео. Правда было это год назад.
 
 

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