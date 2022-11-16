В день выборов жителям Актау обеспечат бесплатный проезд в автобусах

Фото ЦОК региона

Бесплатный проезд будет организован как в городских, так и межрайонных маршрутах, отметил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Адайбек Калиев.



— Это коснётся маршрутов #103, №104, №105, №106, №107, Актау-Батыр, Актау — Кызыл-Тобе-2, Актау-Акшукур, Актау-Сайын-Шапагатов и городские маршруты №2, №3, №4, №4М, №5, №7, №8,- сообщили в ЦОК региона.



Общественный транспорт будет курсировать согласно обычному графику с 06:00 до 20:00.