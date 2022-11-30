Прокуратура Мунайлинского района втретится с населением

Сотрудники надзорного органа Мунайлинского района проведут встречу с населением в рамках акции, направленной на повышение правовой грамотности населения.Жители района смогут обсудить острые социальные вопросы с представителями прокуратуры 2 декабря в 10:00.Встреча пройдет в доме культуры имени Ф. Онгарсыновой в селе Мангистау. Там можно будет задать волнующие вопросы прокурорам.