Видео было снято до капремонта: в ТОО «МАЭК-Казатомпром» прокомментировали распространяющуюся по соцсетям запись с предприятия

Кадр из видео
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что блок-1 ТЭС был поставлен на капитальный ремонт 5 сентября 2022 года. Когда точно была сделана видеозапись, на предприятии не знают, но предполагают, что до ремонта.
- Это видео старое. Было снято, когда проводился капитальный ремонт блок-1 ТЭС. Блок-1 находится в капитальном ремонте с 5 сентября 2022 года и по сегодняшний день, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Также на предприятии сообщили, что вода течет на видео из-за того, что была снята задвижка. Никаких неполадок, как отметили в ТОО, в этом нет.
- Это задвижку сняли и морская вода стекает. Сейчас блок находится на ремонте. Планируем до нового года завершить ремонт. Ремонт является плановым. Капремонт оборудования производится каждый год, график ремонта утверждается совместно с КИГОК заранее, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».
На предприятии также пояснили, что на данном блоке производится электроэнергия и на подачу горячей воды не влияет.
Напомним, ранее стало известно, что «МАЭК-Казатомпром» приостановил подачу горячей воды в Актау, а также снизил давление питьевой воды.
- Это видео старое. Было снято, когда проводился капитальный ремонт блок-1 ТЭС. Блок-1 находится в капитальном ремонте с 5 сентября 2022 года и по сегодняшний день, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Также на предприятии сообщили, что вода течет на видео из-за того, что была снята задвижка. Никаких неполадок, как отметили в ТОО, в этом нет.
- Это задвижку сняли и морская вода стекает. Сейчас блок находится на ремонте. Планируем до нового года завершить ремонт. Ремонт является плановым. Капремонт оборудования производится каждый год, график ремонта утверждается совместно с КИГОК заранее, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».
На предприятии также пояснили, что на данном блоке производится электроэнергия и на подачу горячей воды не влияет.
Напомним, ранее стало известно, что «МАЭК-Казатомпром» приостановил подачу горячей воды в Актау, а также снизил давление питьевой воды.