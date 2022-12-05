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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 20:13

Просмотров: 1266

Видео было снято до капремонта: в ТОО «МАЭК-Казатомпром» прокомментировали распространяющуюся по соцсетям запись с предприятия

В социальных сетях распространяется видеозапись, на которой видно, как вода бьет ключом в производственном помещении и стекает по трубам. В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что на видео снят блок-1 ТЭС до капительного ремонта. Сейчас блок находится на ремонте.

Кадр из видео
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что блок-1 ТЭС был поставлен на капитальный ремонт 5 сентября 2022 года. Когда точно была сделана видеозапись, на предприятии не знают, но предполагают, что до ремонта.



- Это видео старое. Было снято, когда проводился капитальный ремонт блок-1 ТЭС. Блок-1 находится в капитальном ремонте с 5 сентября 2022 года и по сегодняшний день, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Также на предприятии сообщили, что вода течет на видео из-за того, что была снята задвижка. Никаких неполадок, как отметили в ТОО, в этом нет.

- Это задвижку сняли и морская вода стекает. Сейчас блок находится на ремонте. Планируем до нового года завершить ремонт. Ремонт является плановым. Капремонт оборудования производится каждый год, график ремонта утверждается совместно с КИГОК заранее, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».

На предприятии также пояснили, что на данном блоке производится электроэнергия и на подачу горячей воды не влияет.

Напомним, ранее стало известно, что «МАЭК-Казатомпром» приостановил подачу горячей воды в Актау, а также снизил давление питьевой воды.



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Комментарии ( 2 )

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Mihabadboy (Посетители) Сегодня, 21:33
Как может морская вода, просто стекать на железное покрытие, заведомо все разъедая? Неужели, нельзя придумать какое-то плановое, технологическое отверстие, куда эта вода, должна уходить? А не просто, поливать всю технологическую поверхность (железо), разъедая ее, своей солью. Что за сказки? Это просто порыв, как и видно на видео.
 
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 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 20:57
В любом случае позорище всему нашему правительству и чиновникам. МАЭКу уже более полвека, также как и всем остальным станциям по стране. За 30 лет рынка и независимости не смогли построить ни одной новой тепло электро станции. Казнокрады гордятся построенными памятниками и мечетямии.
 
 

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