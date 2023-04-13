Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 13 Апреля
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 452.97 KZT
  • €1 = 494.92 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 11:57

Просмотров: 2542

Отцы – убийцы в Мангистау: Почему дети становятся жертвами собственных родителей

За две недели до Нового года – в декабре 2022 года мужчина повесил собственных детей, а затем покончил с собой. Спустя три месяца в Актау произошло схожее по своей жестокости преступление – вновь убиты трое детей. Главный подозреваемый – их родной отец. В причинах трагедий попыталась разобраться журналист Жанна Сагидулла.

Иллюстрация Lada.kz
Всё чаще в новостях мы читаем об убийствах детей собственными родителями. В специальном репортаже Lada.kz мы рассказали о двух таких преступлениях.

Первое ЧП произошло 13 декабря 2022 года в Мунайлинском районе: мужчина повесил троих своих детей, после чего повесился сам. В полиции сообщили, что мужчина перед страшным деянием записал аудио своей жене, где сообщил о своих намерениях.

Подобное по своей жестокости преступление повторилось в Актау спустя три месяца. Трупы несовершеннолетних 2011, 2014 и 2016 года рождения с признаками насильственной смерти были обнаружены 24 марта в квартире дома 27 микрорайона Актау. По подозрению в их убийстве полицейские задержали их 36-летнего отца.



Автор: Жанна Сагидулла
Продюсер: Баглан Айдашов
Оператор: Канат Тауманов
Дизайн: Тогжан Кемелова



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ирон
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 14:44
Цитата: K_e_k_s
В вашем понимании - смертельная казнь является на самом деле лишь "законной" местью, реализацией собственных насильственных наклонностей.

А вот пожизненное заключение - истинное мучение

сами то поняли, что написали? Наслаждаетесь чьим-то "истинным мучением"?

Цитата: полина1952
женщинам надо думать от кого рожать

женщины-детоубийцы тоже бывают. Причем убивают своих собственных детей.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Галина63
  • Ютюз
  • Dushman
  • rastolkuy
 полина1952 (Посетители) Сегодня, 13:52
это психически не здоровые люди--женщинам надо думать от кого рожать
 
-2
  • Галина63
  • Kain-Livesy
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ирон
 K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 13:48
В вашем понимании - смертельная казнь является на самом деле лишь "законной" местью, реализацией собственных насильственных наклонностей.

А вот пожизненное заключение - истинное мучение и наказание по сравнению с исключением из этого мира и избавлением его от каких-либо разговоров с совестью.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Око
  • cnnc
  • Галина63
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 12:22
вот в таких случаях и нужна смертная казнь.
Как альтернатива - принудительная хирургическая стерилизация

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика