Отцы – убийцы в Мангистау: Почему дети становятся жертвами собственных родителей

Иллюстрация Lada.kz
Всё чаще в новостях мы читаем об убийствах детей собственными родителями. В специальном репортаже Lada.kz мы рассказали о двух таких преступлениях.
Первое ЧП произошло 13 декабря 2022 года в Мунайлинском районе: мужчина повесил троих своих детей, после чего повесился сам. В полиции сообщили, что мужчина перед страшным деянием записал аудио своей жене, где сообщил о своих намерениях.
Подобное по своей жестокости преступление повторилось в Актау спустя три месяца. Трупы несовершеннолетних 2011, 2014 и 2016 года рождения с признаками насильственной смерти были обнаружены 24 марта в квартире дома 27 микрорайона Актау. По подозрению в их убийстве полицейские задержали их 36-летнего отца.
Автор: Жанна Сагидулла
Продюсер: Баглан Айдашов
Оператор: Канат Тауманов
Дизайн: Тогжан Кемелова
Первое ЧП произошло 13 декабря 2022 года в Мунайлинском районе: мужчина повесил троих своих детей, после чего повесился сам. В полиции сообщили, что мужчина перед страшным деянием записал аудио своей жене, где сообщил о своих намерениях.
Подобное по своей жестокости преступление повторилось в Актау спустя три месяца. Трупы несовершеннолетних 2011, 2014 и 2016 года рождения с признаками насильственной смерти были обнаружены 24 марта в квартире дома 27 микрорайона Актау. По подозрению в их убийстве полицейские задержали их 36-летнего отца.
Автор: Жанна Сагидулла
Продюсер: Баглан Айдашов
Оператор: Канат Тауманов
Дизайн: Тогжан Кемелова