Назначен новый заметистель начальника полиции Актау

На должность первого заместителя начальника управления полиции города Актау назначен подполковник полиции Булекбаев Асыл Абылаевич.



Асыл Булекбаев в 2010 году окончил юридический институт Академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан.



Работает в органах внутренних дел с 2006 года.



Свою службу начал участковым инспектором полиции, много лет проработал в сфере дорожной полиции. С 2022 года по сегодняшний день занимал должность заместителя начальника управления местной полицейской службы ДП Мангистауской области.



Михаил Одинцов