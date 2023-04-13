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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:47

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Назначен новый заметистель начальника полиции Актау

Первым заместителем начальника управления полиции Актау стал Асыл Булекбаев. Об этом сообщили в ведомстве.

Асыл Булекбаев
На должность первого заместителя начальника управления полиции города Актау назначен подполковник полиции Булекбаев Асыл Абылаевич.

Асыл Булекбаев в 2010 году окончил юридический институт Академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Работает в органах внутренних дел с 2006 года.

Свою службу начал участковым инспектором полиции, много лет проработал в сфере дорожной полиции. С 2022 года по сегодняшний день занимал должность заместителя начальника управления местной полицейской службы ДП Мангистауской области.

Михаил Одинцов



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