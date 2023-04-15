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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:40

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Водозаборный канал очищают на ТОО «МАЭК» в Актау

Очистка производится для поддержания необходимого уровня воды в водозаборном канале.

Кадр видео
По информации ЦОК региона, в настоящее время ТОО «МАЭК» ведет работы по очистке дна канала от песчано-иловых отложений, которые образовываются здесь в результате снижения в последние годы уровня воды в Каспии. Морская вода из канала подается на технологические нужды ТЭЦ-1, а также для приготовления питьевой воды на ТОО «Опреснительный завод «Каспий» в качестве исходной воды.
Для этих целей задействована специализированная техника (земснаряд).

- Поскольку работы ведутся механически, это не влияет на экологическую безопасность водоема, - отметил заместитель директора департамента ремонта и эксплуатации ТОО «МАЭК» Алексей Смоленский.


Напомним, что в январе текущего года в связи с погодными условиями в Актау на протяжении нескольких дней наблюдалось обмерзание прибрежной зоны Каспийского моря. В следствие сильного ветра и обледенения водозаборного канала ТЭЦ-1 было зафиксировано снижение уровня воды, что создавало угрозу его деятельности.

Был предпринят ряд оперативных мер по отогреву водозаборного канала, тем самым был увеличен уровень воды в нем до нужной отметки.

Кроме того, в рамках модернизации энергокомбината и расширения опреснительного завода «Каспий» по увеличению его производительности в настоящее время разрабатывается проект реконструкции водозаборного канала ТЭЦ-1, предусматривающий строительство отдельных трубопроводов в море на расстояние до полутора километров, благодаря которым можно будет забирать воду без примесей, ила и песка.




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