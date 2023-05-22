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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:27

Просмотров: 256

В Актау 400 морских пехотинцев приняли присягу

Торжественная церемония принятия присяги состоялась на плацу воинской части. В составе нынешнего призыва бригады морской пехоты – солдаты из Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Туркестанской областей. Об этом рассказали в пресс-службе Актауского гарнизона.

Фото пресс-службы ведомства
В мероприятии приняли участие свыше тысячи человек. Среди них военнослужащие Актауского гарнизона, представители местных органов власти, ветераны Вооруженных сил, родные и близкие солдат.

В Актау 400 морских пехотинцев приняли присягу


– Присяга – это клятва на верность государству и его народу. Это одно из самых значимых событий в жизни каждого военнослужащего. Усердно и уверенно постигать военную науку – значит укреплять обороноспособность суверенного Казахстана. Желаю вам успехов на этом пути, – напутствовал молодое пополнение командир бригады подполковник Жаннур Саткынов.

Поздравить сыновей и братьев со знаменательным событием приехали родственники из разных регионов страны. Ведь в составе нынешнего призыва бригады морской пехоты – солдаты из Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Туркестанской областей.

В Актау 400 морских пехотинцев приняли присягу


– Миссия защитника Отечества – благородная и очень ответственная. Будьте целеустремленными и настойчивыми в освоении нового для вас дела. Знайте, что мы гордимся вами и верим в вас, – подчеркнула Кияш Сулейменова – мама рядового Куанышбека Жамбылова.

В течение месяца после призыва новобранцы проходили курс молодого бойца, в ходе которого изучали основы строевой, физической подготовки, требования общевоинских уставов, выполняли практические стрельбы на полигоне.

– Этот день я запомню на всю жизнь. Одно дело - видеть ритуал со стороны, и совсем другое - произносить слова присяги здесь, на плацу, в присутствии большого количества гостей. В этот момент меня переполняло необычайное волнение, и в то же время чувство гордости и высокой ответственности, – поделился впечатлениями костанаец Денис Балюк.

В Актау 400 морских пехотинцев приняли присягу


В пресс-службе Актауского гарнизона отметили, что по завершении срочной службы военнослужащие смогут воспользоваться образовательными льготами и поступить в гражданский либо в военный вуз без сдачи ЕНТ. При этом солдаты, добившиеся высоких результатов в боевой подготовке и показавшие образцовую воинскую дисциплину, будут учиться по гранту вуза на бесплатной основе.



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