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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:48

Просмотров: 214

В Актау отметили 12-летие авиационной базы ВВС

На военном аэродроме в Актау отметили 12-летие со дня формирования авиационной базы Военно-воздушных сил. На торжестве состоялось награждение личного состава, ряду офицеров присвоены очередные воинские звания. Об этом рассказал Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

Вынос флага ВВС. Фото предоставлено Н.Шалабаевым
Торжественный митинг прошел 29 мая с участием личного состава авиационной базы, ветеранов Вооруженных Сил и авиационной базы, командиров воинских частей Актауского гарнизона, членов семей военнослужащих, представителей акимата Мангистауской области.

Летчиков поздравил полковник запаса Ерлан Козгулов, первый командир воинской части №30153. Он поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение задач, пожелал Актауской авиационной базе безаварийной лётной работы.

- Актауская авиабаза круглосуточно находится на дежурстве, неизменно участвует в различных учениях, а в случае необходимости привлекается к поисково-спасательным мероприятиям. Она обеспечивает защиту с воздуха территории и важнейших объектов региона, – отметил Медет Аскетаев, командир войсковой части.

На торжестве личный состав авиационной базы был награжден благодарственными письмами. Ряду военнослужащих были присвоены очередные воинские звания. Завершилось празднование концертной программой и спортивными показательными состязаниями.

По данным ведомства, авиационная база в Актау была сформирована в соответствии с Директивой Министра Обороны Республики Казахстан 25 мая 2011 года.




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