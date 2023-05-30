В Актау отметили 12-летие авиационной базы ВВС

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Торжественный митинг прошел 29 мая с участием личного состава авиационной базы, ветеранов Вооруженных Сил и авиационной базы, командиров воинских частей Актауского гарнизона, членов семей военнослужащих, представителей акимата Мангистауской области.Летчиков поздравил полковник запаса Ерлан Козгулов, первый командир воинской части №30153. Он поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение задач, пожелал Актауской авиационной базе безаварийной лётной работы.- Актауская авиабаза круглосуточно находится на дежурстве, неизменно участвует в различных учениях, а в случае необходимости привлекается к поисково-спасательным мероприятиям. Она обеспечивает защиту с воздуха территории и важнейших объектов региона, – отметил Медет Аскетаев, командир войсковой части.На торжестве личный состав авиационной базы был награжден благодарственными письмами. Ряду военнослужащих были присвоены очередные воинские звания. Завершилось празднование концертной программой и спортивными показательными состязаниями.По данным ведомства, авиационная база в Актау была сформирована в соответствии с Директивой Министра Обороны Республики Казахстан 25 мая 2011 года.