Около 3 миллиардов тенге потратят на содержание дорог в Актау

Фото жителей 14 микрорайона
Тендер на содержание автомобильных дорог Актау выиграло ТОО «Компания Строй Инвест 2020». На эти цели из местного бюджета выделили 2,9 млрд тенге без учета НДС.
- Договор вступил в силу с 1 мая 2023 года. В настоящее время по городу ведутся ямочные ремонтные работы, проводится замена дорожных знаков, покраска дорожных разметок, установка и ремонт ливневых устройств. На данный момент отремонтировано более трех тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Работы по покраске дорожных разметок проводятся на центральных и "сквозных" автодорогах, - сообщили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Ранее жители 14 микрорайона Актау жаловались на ямы на дорогах.
- Договор вступил в силу с 1 мая 2023 года. В настоящее время по городу ведутся ямочные ремонтные работы, проводится замена дорожных знаков, покраска дорожных разметок, установка и ремонт ливневых устройств. На данный момент отремонтировано более трех тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Работы по покраске дорожных разметок проводятся на центральных и "сквозных" автодорогах, - сообщили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Ранее жители 14 микрорайона Актау жаловались на ямы на дорогах.
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