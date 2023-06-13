Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 13 Июня
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.62 KZT
  • €1 = 484.69 KZT
  • 1 RUB = 5.35 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 17:05

Просмотров: 658

Около 3 миллиардов тенге потратят на содержание дорог в Актау

Актауский городской акимат заключил договор с ТОО «Компания Строй Инвест 2020». Эта компания будет заниматься заменой дорожных знаков, ямочным ремонтом, покраской дорожных знаков и другими работами. В целом на содержание дорог в Актау планируется потратить порядка трех миллиардов тенге. Об этом сообщает отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Фото жителей 14 микрорайона
Тендер на содержание автомобильных дорог Актау выиграло ТОО «Компания Строй Инвест 2020». На эти цели из местного бюджета выделили 2,9 млрд тенге без учета НДС.

- Договор вступил в силу с 1 мая 2023 года. В настоящее время по городу ведутся ямочные ремонтные работы, проводится замена дорожных знаков, покраска дорожных разметок, установка и ремонт ливневых устройств. На данный момент отремонтировано более трех тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Работы по покраске дорожных разметок проводятся на центральных и "сквозных" автодорогах, - сообщили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Ранее жители 14 микрорайона Актау жаловались на ямы на дорогах.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика