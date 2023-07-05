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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 15:13

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Правительство поможет с финансированием для завершения модернизации завода «Каспий» в Актау

В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с проектом расширения опреснительного завода «Каспий» для дополнительного водоснабжения региона.

Фото пресс-службы премьер-министра
Работы по расширению завода были начаты в 2020 году и в настоящее время находятся в завершающей стадии.

Благодаря проекту расширения производство питьевой воды на заводе «Каспий» должно увеличиться до 40 тысяч кубов в сутки, что позволит обеспечить стабильное водоснабжение региона, сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Директор предприятия Нурлыбай Аккулов доложил о проводимой работе по модернизации завода. По его словам, для завершения проекта требуется порядка 5 млрд тенге, в частности, для приобретения недостающего оборудования.

Премьер-Министр отметил, что проект имеет большое значение для 180 тысяч жителей Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов Мангистауской области.

- Правительство выделит необходимые средства для его завершения в самое ближайшее время. Акимату области нужно принять все меры по оперативному запуску новых производственных мощностей на опреснительном заводе, - сказал Алихан Смаилов.



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