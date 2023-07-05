Правительство поможет с финансированием для завершения модернизации завода «Каспий» в Актау

Работы по расширению завода были начаты в 2020 году и в настоящее время находятся в завершающей стадии.



Благодаря проекту расширения производство питьевой воды на заводе «Каспий» должно увеличиться до 40 тысяч кубов в сутки, что позволит обеспечить стабильное водоснабжение региона, сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.



Директор предприятия Нурлыбай Аккулов доложил о проводимой работе по модернизации завода. По его словам, для завершения проекта требуется порядка 5 млрд тенге, в частности, для приобретения недостающего оборудования.



Премьер-Министр отметил, что проект имеет большое значение для 180 тысяч жителей Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов Мангистауской области.



- Правительство выделит необходимые средства для его завершения в самое ближайшее время. Акимату области нужно принять все меры по оперативному запуску новых производственных мощностей на опреснительном заводе, - сказал Алихан Смаилов.