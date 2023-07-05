Правительство поможет с финансированием для завершения модернизации завода «Каспий» в Актау

Фото пресс-службы премьер-министра
Работы по расширению завода были начаты в 2020 году и в настоящее время находятся в завершающей стадии.
Благодаря проекту расширения производство питьевой воды на заводе «Каспий» должно увеличиться до 40 тысяч кубов в сутки, что позволит обеспечить стабильное водоснабжение региона, сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.
Директор предприятия Нурлыбай Аккулов доложил о проводимой работе по модернизации завода. По его словам, для завершения проекта требуется порядка 5 млрд тенге, в частности, для приобретения недостающего оборудования.
Премьер-Министр отметил, что проект имеет большое значение для 180 тысяч жителей Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов Мангистауской области.
- Правительство выделит необходимые средства для его завершения в самое ближайшее время. Акимату области нужно принять все меры по оперативному запуску новых производственных мощностей на опреснительном заводе, - сказал Алихан Смаилов.
Благодаря проекту расширения производство питьевой воды на заводе «Каспий» должно увеличиться до 40 тысяч кубов в сутки, что позволит обеспечить стабильное водоснабжение региона, сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.
Директор предприятия Нурлыбай Аккулов доложил о проводимой работе по модернизации завода. По его словам, для завершения проекта требуется порядка 5 млрд тенге, в частности, для приобретения недостающего оборудования.
Премьер-Министр отметил, что проект имеет большое значение для 180 тысяч жителей Мунайлинского, Тупкараганского и Каракиянского районов Мангистауской области.
- Правительство выделит необходимые средства для его завершения в самое ближайшее время. Акимату области нужно принять все меры по оперативному запуску новых производственных мощностей на опреснительном заводе, - сказал Алихан Смаилов.
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