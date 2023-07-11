В Актау установили девять новых остановок

В Актау для удобства жителей построены и введены в эксплуатацию новые остановки.Современные остановки появились в следующих микрорайонах: 32 «Б» микрорайон, за домом 22, 34 «А» микрорайон, перед спортивным комплексом «Батыр», 32 микрорайон, перед спортивным комплексом Ш. Есенова, 13 микрорайон, за домом №2, 26 микрорайон, напротив мечети, 11 «А» микрорайон, возле штрафстоянки, 3 микрорайон, перед энергетическим колледжем, 29 микрорайон, напротив торгового центра «AK KALA MALL » и 1 микрорайон, перед зданием «Дружба».Новые остановки оборудованы скамейками для ожидания общественного транспорта, также имеется навес для защиты от солнца и дождя.- Ранее эти остановки не были оборудованы. По просьбе жителей мы оборудовали остановки. Из девяти остановок мы реконструировали только одну старую, во всех остальных местах установили совершенно новые. Остановки были установлены за счет бюджетных средств, - сказал главный специалист Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жалгас Мейилов.