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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:43

Просмотров: 582

В Актау установили девять новых остановок

В Актау введены в эксплуатацию девять новых остановок, в том числе реконструирована одна старая остановка, сообщает пресс-служба акимата Актау.

Фото пресс-службы акимата
В Актау для удобства жителей построены и введены в эксплуатацию новые остановки.

В Актау установили девять новых остановок


Современные остановки появились в следующих микрорайонах: 32 «Б» микрорайон, за домом 22, 34 «А» микрорайон, перед спортивным комплексом «Батыр», 32 микрорайон, перед спортивным комплексом Ш. Есенова, 13 микрорайон, за домом №2, 26 микрорайон, напротив мечети, 11 «А» микрорайон, возле штрафстоянки, 3 микрорайон, перед энергетическим колледжем, 29 микрорайон, напротив торгового центра «AK KALA MALL » и 1 микрорайон, перед зданием «Дружба».

В Актау установили девять новых остановок


Новые остановки оборудованы скамейками для ожидания общественного транспорта, также имеется навес для защиты от солнца и дождя.

- Ранее эти остановки не были оборудованы. По просьбе жителей мы оборудовали остановки. Из девяти остановок мы реконструировали только одну старую, во всех остальных местах установили совершенно новые. Остановки были установлены за счет бюджетных средств, - сказал главный специалист Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жалгас Мейилов.



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Комментарии ( 3 )

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elek (Посетители) Сегодня, 13:56
Цитата: K_e_k_s
Легко сломать, разбить и сделать заказ на размещение новых, вместо испорченных))

А, ну да - потом из бюджета денежка пойдёт на тэндер, ежегодное обслуживание, ремонт. Но это всё "старое". В чём современность?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • elek
 K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 13:42
elek,
Легко сломать, разбить и сделать заказ на размещение новых, вместо испорченных))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЁмоЁ
 elek (Посетители) Сегодня, 12:39
Современные остановки появились

В чём современность?
 
 

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