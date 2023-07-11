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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 13:24

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Парад кораблей и звено вертолётов: на набережной Актау отпразднуют юбилей морских пограничных подразделений

Мероприятие состоится 13 июля в 20:00 возле «Амфитеатра» в 15 микрорайоне Актау. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Праздничное мероприятие, посвящённое 30-летию образования морских подразделений Пограничной службы КНБ и 31 годовщине образования органов национальной безопасности Республики Казахстан проведут в Актау.

Для жителей и гостей города организуют показ военной техники и вооружения пограничной службы.

- В сопровождении звена вертолётов МИ-8 авиации КНБ, вдоль берега города парадным строем пройдут пограничные сторожевые корабли департамента Пограничной службы КНБ по Мангистауской области. Военнослужащие департамента произведут показ военной техники и вооружения пограничного ведомства, а бойцы спецподразделений и кинологи продемонстрируют приёмы рукопашного боя, осуществят захват судна и задержание условного нарушителя границы с применением служебных собак, - говорится в сообщении.

Парад кораблей и звено вертолётов: на набережной Актау отпразднуют юбилей морских пограничных подразделений


Напомним, в прошлом году в Актау анонсировали «воздушный парад» к 100-летию легендарного лётчика Талгата Бигельдинова. Однако, название мероприятия с «парада» сменили на «учебно-тренировочные полёты».

Горожане, которые пришли увидеть обещанный «воздушный парад», остались недовольны, так как в полётах участвовали всего несколько вертолётов и один истребитель, а всё представление заняло лишь несколько минут. В социальных сетях люди написали, что ожидали большего от заявленного мероприятия.



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Комментарии ( 1 )

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sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 13:31
Какой цинизм и не уважение к старшему поколению, парад победы запрещают ссылаясь на нехватку денежных средств для военной техники, а тут понты решили устроить на море.
 
 

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