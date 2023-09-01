В Актау открылся детский сад на 300 мест

Новый детский сад передан в доверительное управление.В торжественной церемонии принял участие заместитель акима города Нуртас Сали.- В целях полного обеспечения детей детскими садами проводится ряд работ. Одним из них является открытие нового детского сада. Считаю, что современное качественное образование и воспитание детей будут способствовать развитию нашей страны. Пусть будущее детей будет светлым, - сказал заместитель акима города Актау Нуртас Сали.Новый детский сад оснащён всем необходимым оборудованием для малышей. В частности, в образовательном учреждении имеются кабинеты по гимнастике, вокалу, песочной терапии, развитию моторики рук. Кроме того, в детском саду работают 65 специалистов.- В детском саду созданы все условия для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Имеется 6 учебных кабинетов для развития детей. Кроме того, в целях развития речи детей работает специалист - логопед, - рассказала директор детского сада Асель Романкул.Всего с начала года по городу открылись 15 новых частных детских садов.