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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 21:02

Просмотров: 887

В Актау открылся детский сад на 300 мест

В Актау открылся новый детский сад «Bala land». Детский сад на 300 мест расположен в 7 микрорайоне, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы ведомства
Новый детский сад передан в доверительное управление.

В Актау открылся детский сад на 300 мест


В торжественной церемонии принял участие заместитель акима города Нуртас Сали.

- В целях полного обеспечения детей детскими садами проводится ряд работ. Одним из них является открытие нового детского сада. Считаю, что современное качественное образование и воспитание детей будут способствовать развитию нашей страны. Пусть будущее детей будет светлым, - сказал заместитель акима города Актау Нуртас Сали.

В Актау открылся детский сад на 300 мест


В Актау открылся детский сад на 300 мест


Новый детский сад оснащён всем необходимым оборудованием для малышей. В частности, в образовательном учреждении имеются кабинеты по гимнастике, вокалу, песочной терапии, развитию моторики рук. Кроме того, в детском саду работают 65 специалистов.

- В детском саду созданы все условия для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно. Имеется 6 учебных кабинетов для развития детей. Кроме того, в целях развития речи детей работает специалист - логопед, - рассказала директор детского сада Асель Романкул.

Всего с начала года по городу открылись 15 новых частных детских садов.



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Комментарии ( 1 )

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  • Ирон
  • синдбад
 Kain-Livesy (Посетители) Вчера, 23:16
Только вот не "открылся новый детский сад", а восстановили старый, который когда-то превратился в библиотеку, а затем и в бомжарню.
Конечно хорошо, что детский сад вернулся и обновился. Вот только был потерян достаточно большой кусок территории, на которой сейчас машины паркуются. Если приглядеться, даже видно, где раньше были детские площадки.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 

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