Ключи от новых служебных автомобилей вручили спасателям Мангистау

- Сегодня автопарк ДЧС пополнился 16 единицами основных, 7 единицами специальных и 8 единицами вспомогательных машин. 29 единиц техники закуплены за счёт финансового лизинга и две единицы техники из местного бюджета. Новая спасательная техника поможет и в дальнейшем оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, успешно ликвидировать пожары и спасать жизни граждан, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сегодня, 20 сентября 2023 года, ключи от 31 новой автомашины вручили спасателям Мангистау.Новую спецтехнику вручали министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Сырым Шарипханов и первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев.Министр по ЧС пожелал пожарным и спасателям Мангистауской области успехов в профессиональной деятельности и отметил, что обновление пожарной техники, безусловно, скажется на качестве и результативности их работы.