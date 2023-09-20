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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:34

Просмотров: 228

Ключи от новых служебных автомобилей вручили спасателям Мангистау

Автопарк ДЧС региона пополнился 16 единицами основных, 7 единицами специальных и 8 единицами вспомогательных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

Фото пресс-службы ведомства
Сегодня, 20 сентября 2023 года, ключи от 31 новой автомашины вручили спасателям Мангистау.

Ключи от новых служебных автомобилей вручили спасателям Мангистау


Ключи от новых служебных автомобилей вручили спасателям Мангистау


Новую спецтехнику вручали министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Сырым Шарипханов и первый заместитель акима Мангистауской области Жумабай Карагаев.

- Сегодня автопарк ДЧС пополнился 16 единицами основных, 7 единицами специальных и 8 единицами вспомогательных машин. 29 единиц техники закуплены за счёт финансового лизинга и две единицы техники из местного бюджета. Новая спасательная техника поможет и в дальнейшем оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, успешно ликвидировать пожары и спасать жизни граждан, - сообщили в пресс-службе ведомства.


Ключи от новых служебных автомобилей вручили спасателям Мангистау


Ключи от новых служебных автомобилей вручили спасателям Мангистау


Министр по ЧС пожелал пожарным и спасателям Мангистауской области успехов в профессиональной деятельности и отметил, что обновление пожарной техники, безусловно, скажется на качестве и результативности их работы.



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