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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 10:01

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Предпринимателям Мангистау напомнили о необходимости применения кассовых аппаратов и указали суммы взысканий за игнорирование этих обязательств

Президент общественного объединения «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей» Никар Рафикова подчеркивает, что сделка между покупателем и продавцом должна завершаться выдачей чека. В противном случае потребитель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган. В ОО «МОО по ЗПП» рассказали о требованиях закона об использовании контрольно-кассовым машинам и штрафах, которые предусмотрены за их отсутствие.

Иллюстративное фото с сайта: pexels.com
Как говорит Никар Рафикова, согласно статье 33 закона РК «О защите прав потребителей», продавец обязан применять контрольно-кассовую машину в порядке и случаях, предусмотренных налоговым законодательством РК. Это значит, что каждый предприниматель должен поставить на учет контрольно-кассовую машину, своевременно вносить изменения в регистрационные данные, а также вовремя снять с ее учета.

Президент общественного объединения «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей» подчеркивает, что на территории нашей страны денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр. Однако данное положение не распространяется на денежные расчеты физических лиц, частных судебных исполнителей, адвокатов и медиаторов.

Кроме этого, оно не распространяется в части оказания услуг населению по перевозкам в общественном городском транспорте с выдачей билетов по форме, утвержденной уполномоченным государственным органом, осуществляющим реализацию государственной политики в области транспорта, по согласованию с уполномоченным органом. Не распространяется положение на национальный Банка Республики Казахстан, а также налогоплательщиков, деятельность которых находится в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования.

Помимо этого, положение не распространяется на банки второго уровня, религиозные объединения, национальный оператор почты, за исключением денежных расчетов, осуществляемых в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, а также денежные расчеты, производимые посредством специального мобильного приложения.

В общественном объединении «Мангистауское областное общество по защите прав потребителей» напоминают, что невыдача чека контрольно-кассовой машины ведет к сокрытию доходов, неуплате причитающихся налогов, что в конечном итоге приводит к увеличению объемов теневой экономики в целом.

Никар Рафикова подчеркивает, что сделка между покупателем и продавцом всегда должна завершаться выдачей чека. В противном случае потребитель может обратиться с жалобой в уполномоченный орган. В качестве доказательства нарушения применения контрольно-кассовых машин он может привлечь свидетелей, экспертные показания, а также предъявить вещественные доказательства и протоколы.

- Если продавец не выдал чек или же не использует контрольно-кассовую машину, для начала предупредите о противоправности его действий. Если достучаться до продавца не удалось, следует обратиться в уполномоченный орган – управление государственных доходов вашего населенного пункта, - говорит Никар Рафикова.


Согласно статье 284 Кодекса об административных правонарушениях РК, неприменение контрольно-кассовой машины при осуществлении денежных расчетов при торговых операциях, оказании услуг посредством наличных денег, а также применение контрольно-кассовой машины, являющейся неисправной или не состоящей на учете в органе государственных доходов по месту использования, на первый раз влекут предупреждение.

Повтор вышеуказанных обстоятельств в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф: на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, субъекты малого предпринимательства в размере 15 МРП (51 750 тг); на субъекты среднего предпринимательства – в размере 30 МРП (103 500 тг); на субъекты крупного предпринимательства – в размере 50 МРП (172 500 тг).

В случае невыдачи чека контрольно-кассовой машины или товарного чека, либо выдача чека контрольно-кассовой машины или товарного чека на сумму больше или меньше уплаченной за товар или услугу также сначала влечет предупреждение.

Повторное деяние в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф: на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, субъекты малого предпринимательства в размере 20 МРП (69 000 тг); на субъекты среднего предпринимательства – в размере 30 МРП (103 500 тг); на субъекты крупного предпринимательства – в размере 40 МРП (138 000 тг).

Случаи, когда предприниматель нарушил сроки подачи налогового заявления для внесения изменений в регистрационные данные контрольно-кассовой машины, замены (восстановления) книги учета наличных денег или книги товарных чеков, а также при технической неисправности контрольно-кассовой машины, устранение которой невозможно без нарушения целостности пломбы органа государственных доходов, влекут предупреждение.

Случаи повторного деяния, совершенные в течение года после административного взыскания, влекут штраф: на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, субъекты малого предпринимательства в размере 30 МРП (103 500 тг); на субъекты среднего предпринимательства – в размере 40 МРП (138 000 тг); на субъекты крупного предпринимательства – в размере 50 МРП (172 500 тг).

Административная ответственность в виде предупреждения предусмотрена в случаях, когда в контрольном чеке контрольно-кассовой машины не указан хотя бы один из реквизитов. Это наименование налогоплательщика, его идентификационный номер, заводской номер контрольно-кассовой машины, регистрационный номер контрольно-кассовой машины в органе государственных доходов, порядковый номер чека, дата и время совершения покупки товаров, выполнения работ, цена товара услуги и (или) сумма покупки, а также фискальный признак либо не отражение в контрольном чеке аппаратно-программных комплексов.

При повторном деянии в течение одного года, за это предусмотрен штраф: на частных нотариусов, частных судебных исполнителей, субъекты малого предпринимательства в размере 20 МРП (69 000 тг), на субъекты среднего предпринимательства – в размере 30 МРП (103 500 тг), на субъекты крупного предпринимательства – в размере 40 МРП (138 000 тг).

С мерой наказания за другие нарушения касательного неправильного применения или неприменения контрольно-кассовых машин можно ознакомиться в тексте статьи 284 КоАП РК.



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Комментарии ( 1 )

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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 11:11
Господа из газеты "LADA" ну ладно орфографические ошибки в тексте, но в заголовке, это же позорище кто у вас тексты редактирует?
 
 

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