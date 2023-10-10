ГЧП со знаком плюс: гемодеализный центр в Мангистау стал принимать большее количество пациентов

– В 2018 году по проекту государственно-частного партнёрства мы открыли гемодиализный центр в городе Жанаозене. На тот момент мы сразу приступили к лечению 16 пациентов, до этого получавших лечение острой и хронической почечной недостаточности с помощью аппарата «искусственная почка» в городе Актау. На сеансы пациенты были вынуждены выезжать в областной центр через день, что не лучшим образом сказывалось на их здоровье и самочувствии из-за тяжёлой дороги и сопутствующих заболеваний. Пропускать такие сеансы для больных – смертельно опасно. С открытием центра жители города нефтяников получили возможность проходить процедуру лечения, не выезжая за его пределы, – рассказывает заместитель директора ТОО «Клиника эндохирургии» по финансово-экономической части Асем Султанбекова.

– На момент старта проекта у нас было четыре современных аппарата для проведения процедуры гемодиализа производства Германии, на сегодняшний день их 10. И еще один является резервным. Расходные материалы европейского качества поставляются из Алматы и Астаны. Помимо сеансов гемодиализа мы стараемся оказывать помощь в лечении у пациентов сопутствующих заболеваний. Кроме этого, за счет собственных средств организовали питание для больных по специально разработанной диете, а также их развозку, – сообщает Асем Султанбекова.

– Суть проекта ГЧП заключалась в том, что мы закупили оборудование, а государство поэтапно, в течение четырех лет выплачивало нам компенсацию инвестиционных затрат. На сегодняшний день все наши расходы компенсированы. Механизм государственно-частного партнерства позволил нам открыть и развивать центр. Позднее мы смогли докупить оборудование, поскольку количество пациентов растет с каждым годом. Нам известно, что в Жанаозене есть больные, которые еще не заявлены на лечение острой и хронической почечной недостаточности, но являются нашими потенциальными пациентами. Мы работаем с руководством местных поликлиник для того, чтобы люди вовремя попадали на гемодиализ, а не затягивали этот процесс. Если это происходит вовремя, пациент может значительно продлить себе жизнь и улучшить ее качество, – пояснила Асем Султанбекова.

Государство в лице управления здравоохранения Мангистауской области предоставило бизнесу помещение на базе ГКП на ПВХ «Жанаозенская центральная городская больница». Площадь в 321 квадратный метр в третьем корпусе лечебного заведения предприниматель отремонтировал самостоятельно.Сегодня в центре, который работает в три смены, организовано 10 койко-мест. Пациентами центра являются 50 человек, которые получают медицинские услуги через день.На начальном этапе в центр командировали медиков из Астаны. Сейчас лечением пациентов занимается нефролог, приглашенный на работу в Мангистаускую область из другого региона – сказывается дефицит врачей.Всего в центре трудоустроены семь человек. Помимо врача, это представители среднего медицинского персонала, санитарки, а также водитель. Все они являются жителями Жанаозена.Отмечается, что за последнее время специалистам центра удалось вылечить и вернуть к нормальной жизни 20 процентов пациентов. Согласно условиям договоренностей между государством и бизнесом, для больных лечение в центре бесплатное. Предприниматель, организовавший работу центра посредством механизма ГЧП, имеет договор с АО «Фонд социального медицинского страхования» и получает средства за счет оказания услуг в рамках государственного объема бесплатной медицинской помощи. Расчеты производятся за каждый пролеченный случай.