Основатели козьей фермы «Жеті лақ» из Мангистау протестируют свою продукцию на World Cheese Awards в Норвегии

– В 2019 году мы приняли решение, что молочное козоводство станет нашим основным направлением, поскольку хотели, чтобы дети нашей области получали максимальную качественную молочную продукцию. Это желание лежало в основе философии нашего производства, – рассказывает представитель фермы Александра Григолова. – До конца 2020 года мы вели строительные работы по расширению фермы, а также увеличили поголовье до 120-ти особей. Сегодня у нас 10 гектаров земли, из которых 870 кв.м отведено под постройки для фермы.

– Мы используем метод щадящей пастеризации молока, который позволяет сохранить в нем все полезные вещества. Любые патогены, которые теоретически могут там появиться, в том числе из воздуха, при пастеризации погибают. Наше молоко можно спокойно употреблять без предварительного кипячения. Стоимость 1 литра козьего молока составляет 1 100 тенге, – сообщает Александра Григолова.

– Когда на старте нашего дела у нас стало появляться 30 литров молока в день, я стала задумываться о производстве сыра. Было принято решение искать научную литературу, понимая, что всегда нужно учиться у первоисточника. С 2020 года стал копиться опыт от курсов и обучающих программ Франции, Великобритании, Турции. Сейчас я дипломированный сыродел. У мастера из Турции с тридцатилетним стажем я обучалась изготовлению традиционных турецких сыров. Необходимость освоить эту технологию обусловил запрос от руководства Rixos WaterWorld Aktau, которое хотело наладить покупку данного продукта, – рассказала Александра Григолова.

– Сыр вдохновлен нашей традиционной сладостью балкаймак, мы его так и назвали. Он готовится на основе верблюжьего молока, которое проходит длительную термическую обработку. На разработку рецепта у меня ушло восемь месяцев. Мы хотели таким образом рассказать на международном конкурсе о традициях нашей страны. Верблюжий сыр – редкий продукт, молоко от вьючных животных считается непригодным для производства сыра, но я такой сыр сделала! – говорит специалист.

– Организаторы конкурса были в шоке: команда из Казахстана приехала впервые и сразу такой результат. Я была инициатором поездки во Францию команды от нашей страны и вела все переговоры с официальными представителями конкурса. Сама пригласила сыроделов из Казахстана, в которых была уверена. Это предприниматели из области Абай и Акмолинской области. В общеказахстанском зачете мы выиграли два серебра и пять бронзовых медалей. Из одиннадцати представленных нами образцов семь взяли медали. Выставлялись в разных категориях, от нашей страны были представлены коровьи, козьи, верблюжьи сыры, а также сыр с плесенью, – говорит предпринимательница.

– Казахстан – это не традиционная для сыроделов страна. У нас минимальное производство крафтовых сырных продуктов. Я очень счастлива, что на Mondial du Fromage мы получили серебро и бронзу. Но я, конечно, надеюсь получить и золото. Для меня конкурс был важен тем, что мы смогли представить товар на суд сообщества профессионалов, понять, в правильном ли направлении мы движемся, какому уровню соответствуем, – признается фермер.

– Мы сообщили, что несколько лет не можем получить кредит на развитие бизнеса, поскольку наше производство находится в сельской территории, которую никто не хочет кредитовать. При этом у нас есть залог, а также действующее производство. Аким области дал распоряжение о том, чтобы решить наш вопрос через использование механизмов государственные программы, – рассказала Александра Григолова.

– 24 октября мы улетаем в Норвегию на конкурс World Cheese Awards, где я выступлю в качестве судьи конкурса. Внутренние регламенты по вопросам производства продуктов в Норвегии очень разнятся с нормами нашего законодательства, поэтому в этот раз нам отказали в приеме образцов сыра на конкурс, но разрешили предоставить образцы на суд жюри, чтобы получить оценочный лист. То есть обратную связь от профессионального сообщества мы все равно получим. Это важно для понимания того, куда нам следует развиваться дальше, – заключила предпринимательница.

История семейного дела «Жеті лақ», специализирующегося на выпуске продукции из козьего молока, началась в 2017 году, когда на ферму по разведению лошадей хозяева привезли двух коз нубийской породы из Актюбинской области. Каждая из них давала по 5 литров молока. Объемов удоя хватало не только для семьи, поэтому молоко стали раздавать. Информация о наличии целебного продукта быстро распространилась, и в село Акшукур Тупкараганского района стали обращаться люди, желающие уже приобрести молоко. Тогда перед фермерами и встал вопрос о необходимости изучения данного направления.Одна коза, содержащаяся на ферме, дает от 3 до 5 литров молока в условиях, когда все корма привозные, и это хороший результат, говорит Александра. Животные употребляют в пищу жесткое и мягкое сено, а также зерновые корма. Хозяева взяли на вооружение достижения сельхознауки, поэтому козы получают пробиотики и витаминные премиксы. В месяц удой составляет от 3,5 тыс. литров. Рекордным можно назвать один из месяцев, когда объем удоя составил порядка 4 тыс. литров.За время работы предприниматели смогли наладить выпуск продукции по 20-ти позициям, каждая из которых пользуется спросом у потребителей. Это не только натуральное пастеризованное козье молоко 4,7-5% жирности. В перечень продукции от «Жеті лақ» входят натуральный йогурт, питьевой и термостатный йогурт, творог 5-9% жирности, творожный сыр, сметана почти 40% жирности, турецкий айран, а также сыры 12-ти видов.Изготовление сыров из козьего молока – личная инициатива Александры Григоловой.«Жеті лақ» - первое производство, прошедшее аккредитацию и представившее свою продукцию на международном конкурсе для производителей сыра Mondial du Fromage в городе Тур (Франция). В сентябре текущего года фермеры «Жеті лақ» презентовали два продукта и завоевали серебряную и бронзовую медали конкурса.Серебро конкурса взял верблюжий сыр. Он изготовлен по лично разработанной технологии Александры Григололвой.Бронзу конкурса взял классический твердый сыр из козьего молока, что весьма похвально, ведь во Франции аналогичных сортов сыра очень много, и удивить искушенное жюри не так уж просто.Кроме получения высокой оценки качества производимого продукта, Александра Григолова и ее супруг Никита Кобзев были приняты в Международную Гильдию Сыроделов. Александра была приглашена в состав Международной судейской коллегии конкурса.За несколько месяцев до престижного конкурса производство «Жеті лақ» посетил аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. Глава региона высоко оценил работу фермеров, предложил помощь для участия в конкурсе, а также поддержку в вопросах развитии бизнеса.Сейчас предприниматель планируют воспользоваться мерами государственной поддержки через государственную программу «Ауыл Аманаты» – взять кредит под 2,5% годовых на 7 лет.Фермеры «Жеті лақ» не останавливаются на пути покорения мировых высот.