Дело Шальновой: Полиция Мангистау настаивает на невиновности следователей, потерпевшие с этим не согласны

- 2 июля около 08:05 на пульт дежурного 102 УП Актау поступил вызов о том, что на водозаборном канале находится труп женщины. При проведении осмотра и вскрытия трупа с участием экспертов, по предварительным показаниям, говорится, что смерть могла быть вследствие утопления, поэтому данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по факту «Доведение до самоубийства». Однако, в целях выяснения обстоятельств дела, по указанию начальника департамента полиции Дуйсембаева Аяна Сабитовича, статья уголовного дела была переквалифицирована на ч.1 ст.99 УК РК, то есть на факт «Убийства», - говорится в опубликованном пресс-релизе.

- По нашей инициативе были приглашены эксперты из Актобе, проведена комиссионная экспертиза. Согласно заключению комиссионной экспертизы, смерть была вызвана механической асфиксией, результатом закрытия верхних дыхательных путей водой, а также на теле В.Шальновой были выявлены телесные повреждения легкой степени на мягких тканях головы, губах, шее, ногах, - сообщает департамент полиции Мангистау.

- Дополнительно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.191 и ч.1 ст.121 УК РК. Задержан 32-летний подозреваемый, применена мера пресечения в виде «содержания под стражей». Информация о том, что сотрудники, расследующие уголовное дело по факту смерти В.Шальновой, понесут ответственность перед судом, не соответствует правдивости, так как уголовное дело находилось под личным контролем начальника департамента, а также дело было качественно проведено опытными следователями и направлено в суд с полным доказательством уголовной деятельности подозреваемого, - отмечают полицейские.

- Полиция дважды переквалифицировала уголовное дело, начав с того, что наложили клеймо самоубийцы на мою сестру, затем квалифицировали по статье «Оставление в опасности», и только благодаря вмешательству прокуратуры нам удалось добиться того, чтобы дело наконец-то расследовалось как «Убийство». Это стало возможно благодаря огласке и содействию журналистов. Без их поддержки подозреваемый продолжал бы оставаться на свободе и, возможно, избежал наказания. Мы не имеем претензий к следователям, однако есть серьезные вопросы к некоторым сотрудникам, которые ставили преграды перед правосудием. Мы настаиваем на том, чтобы они были привлечены к ответственности и предстали перед судом, а также требуем публичного раскрытия их личностей и демонстрации того, что они больше не заслуживают доверия и не должны больше носить полицейские погоны, - сообщила Каролина Шальнова.