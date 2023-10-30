Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 30 Октября
+16...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 471.87 KZT
  • €1 = 499.29 KZT
  • 1 RUB = 5.07 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 20:42

Просмотров: 75

Дело Шальновой: Полиция Мангистау настаивает на невиновности следователей, потерпевшие с этим не согласны

По данным департамента полиции Мангистау, дело об убийстве Валерии Шальновой расследовали опытные сотрудники, а информация о том, что полицейские препятствовали правосудию, является недостоверной. Сестра погибшей заявила, что полиция признала убийство спортсменки только после вмешательства прокуратуры и благодаря общественному резонансу.

Валерия Шальнова. Фото: © lada.kz
Уголовным делом по делу об убийстве Валерии Шальновой занимались опытные сотрудники полиции, заявили в ДП Мангистау.

- 2 июля около 08:05 на пульт дежурного 102 УП Актау поступил вызов о том, что на водозаборном канале находится труп женщины. При проведении осмотра и вскрытия трупа с участием экспертов, по предварительным показаниям, говорится, что смерть могла быть вследствие утопления, поэтому данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по факту «Доведение до самоубийства». Однако, в целях выяснения обстоятельств дела, по указанию начальника департамента полиции Дуйсембаева Аяна Сабитовича, статья уголовного дела была переквалифицирована на ч.1 ст.99 УК РК, то есть на факт «Убийства», - говорится в опубликованном пресс-релизе.


В полиции настаивают, что независимая экспертиза была проведена по их инициативе.

- По нашей инициативе были приглашены эксперты из Актобе, проведена комиссионная экспертиза. Согласно заключению комиссионной экспертизы, смерть была вызвана механической асфиксией, результатом закрытия верхних дыхательных путей водой, а также на теле В.Шальновой были выявлены телесные повреждения легкой степени на мягких тканях головы, губах, шее, ногах, - сообщает департамент полиции Мангистау.


По данным правоохранителей, информация о том, что полицейские препятствовали правосудию, является недостоверной.

- Дополнительно возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.191 и ч.1 ст.121 УК РК. Задержан 32-летний подозреваемый, применена мера пресечения в виде «содержания под стражей». Информация о том, что сотрудники, расследующие уголовное дело по факту смерти В.Шальновой, понесут ответственность перед судом, не соответствует правдивости, так как уголовное дело находилось под личным контролем начальника департамента, а также дело было качественно проведено опытными следователями и направлено в суд с полным доказательством уголовной деятельности подозреваемого, - отмечают полицейские.


Вместе с тем, в полиции утверждают, что на момент расследования уголовного дела в следственную группу с потерпевшей стороны жалоб не поступало. Тем временем, сестра погибшей спортсменки сделала заявление, отметив, что дело начали расследовать как «Убийство» только после вмешательства прокуратуры и благодаря общественному резонансу.

- Полиция дважды переквалифицировала уголовное дело, начав с того, что наложили клеймо самоубийцы на мою сестру, затем квалифицировали по статье «Оставление в опасности», и только благодаря вмешательству прокуратуры нам удалось добиться того, чтобы дело наконец-то расследовалось как «Убийство». Это стало возможно благодаря огласке и содействию журналистов. Без их поддержки подозреваемый продолжал бы оставаться на свободе и, возможно, избежал наказания. Мы не имеем претензий к следователям, однако есть серьезные вопросы к некоторым сотрудникам, которые ставили преграды перед правосудием. Мы настаиваем на том, чтобы они были привлечены к ответственности и предстали перед судом, а также требуем публичного раскрытия их личностей и демонстрации того, что они больше не заслуживают доверия и не должны больше носить полицейские погоны, - сообщила Каролина Шальнова.


24 октября 2023 года стало известно, что в отношении полицейских, которые собирали материалы по делу об убийстве и изнасиловании 21-летней Валерии Шальновой, заведено уголовное дело. Их подозревали в «превышении должностных полномочий». Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауской областной прокуратуры.

Напомним, тело 21-летней спортсменки из Актау нашли в районе водозаборного канала МАЭК 2 июля. Полиция сначала завела уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства», позже переквалифицировала дело на статью «Оставление в опасности».

Родственники двукратной чемпионки Казахстана тогда отрицали версию суицида. Они были уверены, что девушку убили и попытались сымитировать самоубийство. После общественного резонанса полиция переквалифицировала дело на статью "Убийство". 13 октября материалы дела были переданы в суд.

В убийстве и изнасиловании Валерии Шальновой подозревают ее молодого человека.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика