Руководитель Медцентра управления делами Президента РК Алексей Цой посетил Актау

- Мы увидели здесь новые технологии, очень современный менеджмент, и самое главное - хорошие результаты по итогам последних лет, как улучшилась онкологическая помощь населению Мангистауской области. Основная наша задача - трансферт технологий местным коллегам, чтобы жители региона лечились здесь, получали качественное лечение. Кроме этого, мы работаем над тем, чтобы врачи региона могли делать такие сложные операции, из-за которых люди были вынуждены выезжать за границу, либо в республиканские клиники, - поделился Алексей Цой.

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Руководители подведомственных организаций Медицинского центра презентовали стратегические направления деятельности своих учреждений.Директор больницы Медицинского центра УДП РК Рустам Албаев и президент Центральной клинической больницы Асхат Бралов подробно рассказали о деятельности больниц, поделились с коллегами своим опытом и знаниями в области медицины.Руководитель Медицинского центра УДП РК Алексей Цой ознакомился с работой онкодиспансера Мангистау. Посетил кабинеты КТ, МРТ, УЗИ, маммографии, эндоскопии, а также операционные блоки, отделения хирургии и химиотерапии, провел встречу с коллективом учреждения.Это первый визит Медцентра в Актау, в ходе которого планируется подписать с акиматом области меморандум о сотрудничестве с дальнейшей разработкой Дорожной карты. Благодаря документу будет проводиться подготовка специалистов в сфере онкологии на системном уровне, говорят медики.Стоит отметить, что с 6 ноября 28 ведущих специалистов Медицинского центра и его подведомственных организаций оказывают практическую, консультативную и научно-методическую помощь населению региона, проводят сложные операции, мастер-классы, тренинги для врачей области и представителей бизнеса.