Елку зажгли в Актау: сравним ее с другими городами

Собравшиеся горожане и гости города пришли лицезреть зажжение красочных огней на главной 15-метровой новогодней елке Актау на набережной у амфитеатра.Церемония сопровождалась концертной программой с участием артистов, танцоров, аниматоров и викториной с подарками. Здесь же присутствовал аким Актау Улугбек Тналиев.Lada.kz решила посмотреть новогодних красавиц в нескольких городах Казахстана и в других странах.Кстати, в Астане церемония зажжения огней 25-метровой ели прошла у сферы международного выставочного центра EXPO еще 17 декабря, и ее посетили около 5000 человек. Здесь был организован концерт, горки, каток и фотозоны.В Алматы торжественное мероприятие прошло на площади Абая 20 декабря. Перед 20-метровой елью залили каток, разбавив различными снежными композициями.А главную 30-метровую елку в Павлодаре зажгли также, как и у нас, сегодня, 23 декабря.Огни на главной 23-метровой елке на центральной площади Костаная загорелись 20 декабря. Удивительно, что Дед Мороз здесь разъезжал на санях с лошадью.В Усть-Каменогорске елка засияла огнями вчера, 22 декабря. Вокруг елки красуются фигуры 12 символов года.В Москве же, к примеру, установили настоящую ель.А вот в Санкт-Петербурге церемония зажжения прошла 20 декабря на Дворцовой площади.В Ашхабаде зажжение огней на 44-метровой елке прошло 18 декабря. Она, к слову, сделана из пихтовых веток и считается самой высокой среди главных красавиц стран СНГ.