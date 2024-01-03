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ЛАДА.kz » Общество

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 15:36

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Назначен начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области

Полковник Бекболат Каирбекович Абдикадыров стал начальником департамента по чрезвычайным ситуациям региона. Ранее эту должность занимал Мурат Муханов, ныне являющийся заместителем председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Республики Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На фото Бекболат Абдикадыров
Заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Мурат Муханов сегодня, 3 января, представил акиму Мангистауской области, а также личному составу ведомства и ветеранам органов гражданской защиты назначенного начальника ДЧС области полковника Бекболата Каирбековича Абдикадырова.

Абдикадыров Бекболат Каирбекович родился 4 мая 1975 года в городе Кызылорда, Кызылординской области.

В 2005 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности «Пожарная безопасность».

В 2007 году в этом же учебном заведении окончил обучение по специальности «Юриспруденция».

Службу в органах гражданской защиты начал в 1998 году с должности пожарного. До этого, в 1993-1997 годах, служил в ракетных войсках стратегического назначения на различных должностях: от рядового до офицерских.



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