Назначен начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области

Заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Мурат Муханов сегодня, 3 января, представил акиму Мангистауской области, а также личному составу ведомства и ветеранам органов гражданской защиты назначенного начальника ДЧС области полковника Бекболата Каирбековича Абдикадырова.



Абдикадыров Бекболат Каирбекович родился 4 мая 1975 года в городе Кызылорда, Кызылординской области.



В 2005 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности «Пожарная безопасность».



В 2007 году в этом же учебном заведении окончил обучение по специальности «Юриспруденция».



Службу в органах гражданской защиты начал в 1998 году с должности пожарного. До этого, в 1993-1997 годах, служил в ракетных войсках стратегического назначения на различных должностях: от рядового до офицерских.