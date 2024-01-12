«Мертвые души» на 30 млн тенге: дело о фиктивном трудоустройстве в «Озенмунайгаз»

Фото: ozen.kz Бауыржан Мамбетсапаев
Согласно материалам судебного заседания, Мамбетсапаев, используя свои должностные полномочия, в сговоре со своим подчинённым Адилем Суйебаем в обход правил трудоустройства принял на работу своих знакомых – акына Нурлана Мусаева и бывшего советника акима Жанаозена Каната Хусаинова.
По информации следствия, они получали заработную плату без фактического выполнения возложенных трудовым договором обязанностей. По информации следственных органов, они не значились в числе безработных, не относились к социально уязвимым слоям населения и не имели профильного образования.
Сообщается, что действиями Бауыржана Мамбетсапаева предприятию причинен ущерб в размере 30 млн тенге, а также нарушены права жителей Жанаозена в трудоустройстве на предприятие. В настоящее время в очереди на трудоустройство значатся почти 9 тысяч жителей Жанаозена.
Напомним, в июне 2023 года Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщало, что департаментом экономических расследований по Мангистауской области был задержан заместитель генерального директора АО «Озенмунайгаз» Бауыржан Мамбетсапаев по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия.
В ноябре были завершены досудебные расследования в отношении руководства АО «Озенмунайгаз».
По информации следствия, они получали заработную плату без фактического выполнения возложенных трудовым договором обязанностей. По информации следственных органов, они не значились в числе безработных, не относились к социально уязвимым слоям населения и не имели профильного образования.
Сообщается, что действиями Бауыржана Мамбетсапаева предприятию причинен ущерб в размере 30 млн тенге, а также нарушены права жителей Жанаозена в трудоустройстве на предприятие. В настоящее время в очереди на трудоустройство значатся почти 9 тысяч жителей Жанаозена.
Напомним, в июне 2023 года Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщало, что департаментом экономических расследований по Мангистауской области был задержан заместитель генерального директора АО «Озенмунайгаз» Бауыржан Мамбетсапаев по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия.
В ноябре были завершены досудебные расследования в отношении руководства АО «Озенмунайгаз».