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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:39

Просмотров: 1084

«Мертвые души» на 30 млн тенге: дело о фиктивном трудоустройстве в «Озенмунайгаз»

В Актауском городском суде по уголовным делам рассматривается дело, касающееся бывших руководителей АО О «Озенмунайгаз». Заместитель генерального директора Бауыржан Мамбетсапаев и начальник отдела по связям с общественностью Адиль Суйебай причинили предприятию ущерб на сумму более 30 млн тенге. Об этом сообщает наш источник в суде.

Фото: ozen.kz Бауыржан Мамбетсапаев
Согласно материалам судебного заседания, Мамбетсапаев, используя свои должностные полномочия, в сговоре со своим подчинённым Адилем Суйебаем в обход правил трудоустройства принял на работу своих знакомых – акына Нурлана Мусаева и бывшего советника акима Жанаозена Каната Хусаинова.

По информации следствия, они получали заработную плату без фактического выполнения возложенных трудовым договором обязанностей. По информации следственных органов, они не значились в числе безработных, не относились к социально уязвимым слоям населения и не имели профильного образования.

Сообщается, что действиями Бауыржана Мамбетсапаева предприятию причинен ущерб в размере 30 млн тенге, а также нарушены права жителей Жанаозена в трудоустройстве на предприятие. В настоящее время в очереди на трудоустройство значатся почти 9 тысяч жителей Жанаозена.

Напомним, в июне 2023 года Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщало, что департаментом экономических расследований по Мангистауской области был задержан заместитель генерального директора АО «Озенмунайгаз» Бауыржан Мамбетсапаев по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, что повлекло тяжкие последствия.

В ноябре были завершены досудебные расследования в отношении руководства АО «Озенмунайгаз».



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Комментарии ( 1 )

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  • синдбад
  • Maximus
 e.zh_k.a (Посетители) Сегодня, 15:42
Человеческая жадность не знает границ. Ладно люди в этой индустрии, там еще их в очереди 9 тысяч. А остальным жителям нашего региона что делать? Каждый год статистику делают за счет нефтяников, средняя зп 300-350 тыс получается у каждого жителя Мангистауской обл. Но это на самом деле не так, согласитесь? Сделайте уже что нибудь для народа, запарили уже с этими нефтяными компаниями и их митингами, а остальные не люди? Коммуналка выросла, цены на еду выросла, на всё цены поднялись. А я между прочим мать одиночка, которой никто не помогает, и с каждым годом всё труднее, 200 тыс зп, ипотека, кредит, обучаю ребенка в универе с оплатой 1 млн в год, его проживание, еда, проезд и на себя как то тратить надо. Но нет, я оплачиваю ипотеку и кредит, на этом мои деньги заканчивается, и чтобы закрыть кредит, беру в долг и еще кредит. Когда все это я затеяла, ипотеку, кредит, обучение ребенка, моих зп хватало на всё. Поднимайте уже вопрос о поднятие зар платы всему народу, не обдирайте свой же народ такими ценами на ком услуги и еду, садики выросли, на такси уже давно не ездили, так как сами знаете цену они уже сами ставят, и тоже огромные. Только и слышим новости о митингах, о забастовках. Наболело уже!!! Сейчас наверное камнем меня закидают, что мол это мои проблемы, но я плачу государству налоги, и я в праве высказать свое мнение и неудовольствие, о проблемах области и вообще в целом. Мы народ с маленьким населением, и то не можем подняться при таком природном богатом ресурсе.
 
 

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