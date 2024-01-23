Жители Жетыбая недовольны близким расположением новой трассы к их домам

Однако жители Жетыбая недовольны тем, что трасса будет пролегать слишком близко к жилым домам. Они не раз поднимали этот вопрос на нескольких собраниях.



В этой связи сегодня, 23 января, в селе Мунайшы прошли общественные слушания по вопросу строительства объездной дороги для большегрузных автомобилей. В общественных слушаниях приняли участие аким района Сымбат Торетаев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Берик Избалиев, заместители акима района, руководители отделов, депутат районного маслихата, руководство проектного учреждения и жители села.



Руководство генерального проектировщика ТОО «ИнженерПроектСтрой» презентовало проект и предложило два варианта. Первый - построить 2.2 км, ориентированные на развитие малого и среднего бизнеса, второй вариант - 4.4 км объездной дороги. В результате дискуссии было принято решение, что по желанию жителей будет разработан проект на 4.4 километра пути.



Людям пообещали, что в соответствии с рабочим проектом строительства объездной дороги, по всей ее длине будут установлены фонари, ограждения, сооружение для передвижения домашних животных и водопропускные трубы.



В ходе встречи аким села Болат Бекмурзаев проинформировал о работе, проделанной по благоустройству и озеленению села в 2023 году и задачах на 2024 год.



Жители подняли вопросы благоустройства села, строительства внутрипоселковых автомобильных дорог, ремонта старых зданий и др.



Глава района Сымбат Торетаев дал конкретные поручения по социально-экономическому развитию села.