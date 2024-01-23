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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 12:59

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Жители Жетыбая недовольны близким расположением новой трассы к их домам

В Каракиянском районе ведется строительство автомобильной дороги республиканского значения «Курык – Жетыбай», сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

Фото из архива «Лады»
Однако жители Жетыбая недовольны тем, что трасса будет пролегать слишком близко к жилым домам. Они не раз поднимали этот вопрос на нескольких собраниях.

В этой связи сегодня, 23 января, в селе Мунайшы прошли общественные слушания по вопросу строительства объездной дороги для большегрузных автомобилей. В общественных слушаниях приняли участие аким района Сымбат Торетаев, заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Берик Избалиев, заместители акима района, руководители отделов, депутат районного маслихата, руководство проектного учреждения и жители села.

Руководство генерального проектировщика ТОО «ИнженерПроектСтрой» презентовало проект и предложило два варианта. Первый - построить 2.2 км, ориентированные на развитие малого и среднего бизнеса, второй вариант - 4.4 км объездной дороги. В результате дискуссии было принято решение, что по желанию жителей будет разработан проект на 4.4 километра пути.

Людям пообещали, что в соответствии с рабочим проектом строительства объездной дороги, по всей ее длине будут установлены фонари, ограждения, сооружение для передвижения домашних животных и водопропускные трубы.

В ходе встречи аким села Болат Бекмурзаев проинформировал о работе, проделанной по благоустройству и озеленению села в 2023 году и задачах на 2024 год.

Жители подняли вопросы благоустройства села, строительства внутрипоселковых автомобильных дорог, ремонта старых зданий и др.

Глава района Сымбат Торетаев дал конкретные поручения по социально-экономическому развитию села.



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