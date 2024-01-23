В студиях Worner Brothers: мобилограф из Актау проходит стажировку в New York Film Academy

- Целой командой лучших мобилографов Казахстана мы отправились на стажировку в популярный New York Film Academy. Мы сейчас в Лос-Анджелесе. Остановились в 4-звездочном отеле, который буквально в 15 минутных ходьбы от академии NYFA. Нас встретили очень тепло, первая половина дня прошла в знакомстве с кампусом, с ректорами. А директор NYFA лично нас встретил и пожелал нам продуктивного обучения, - рассказала Карина Изенова.

- Завтра у нас второй день обучения, и мы начнем изучать короткометражные фильмы в студиях Worner Brothers. Я все еще не верю, что мы здесь в Америке, в NYFA. Летели мы сюда примерно 20 часов. И это все ради знаний. Моя цель качественно отучится, чтобы в дальнейшем обучать молодежь на Родине, - отметила Карина Изенова.