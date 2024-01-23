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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:02

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В студиях Worner Brothers: мобилограф из Актау проходит стажировку в New York Film Academy

Мобилограф из Актау Карина Изенова отправилась на стажировку в Нью-Йоркскую академию киноискусства. Девушка поделилась впечатлениями от обучения.

Фото предоставила Карина Изенова
Жительница Актау - 25-летняя Карина Изенова воспользовалась главным призом республиканского фестиваля «MOB FEST» - путёвкой в Нью-Йоркскую академию киноискусства.

В студиях Worner Brothers: мобилограф из Актау проходит стажировку в New York Film Academy


В студиях Worner Brothers: мобилограф из Актау проходит стажировку в New York Film Academy


- Целой командой лучших мобилографов Казахстана мы отправились на стажировку в популярный New York Film Academy. Мы сейчас в Лос-Анджелесе. Остановились в 4-звездочном отеле, который буквально в 15 минутных ходьбы от академии NYFA. Нас встретили очень тепло, первая половина дня прошла в знакомстве с кампусом, с ректорами. А директор NYFA лично нас встретил и пожелал нам продуктивного обучения, - рассказала Карина Изенова.


С завтрашнего дня у Карины начнется полноценное обучение. В ходе стажировки в New York Film Academy мобилографы пройдут недельный курс обучения по программам режиссуры, видеомонтажа, создания сценариев.

- Завтра у нас второй день обучения, и мы начнем изучать короткометражные фильмы в студиях Worner Brothers. Я все еще не верю, что мы здесь в Америке, в NYFA. Летели мы сюда примерно 20 часов. И это все ради знаний. Моя цель качественно отучится, чтобы в дальнейшем обучать молодежь на Родине, - отметила Карина Изенова.


В студиях Worner Brothers: мобилограф из Актау проходит стажировку в New York Film Academy


В студиях Worner Brothers: мобилограф из Актау проходит стажировку в New York Film Academy


Напомним, мобилограф из Актау Карина Изенова одержала победу на первом республиканском фестивале «MOB FEST» и вошла в список ТОП-20 лучших мобилографов Казахстана. Главным призом для Карины стала путевка на стажировку в Нью-Йоркской академии киноискусства.



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