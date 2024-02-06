Расписание и стоимость проезда на межрайонных маршрутах опубликовали в Актау

Автобус маршрутом Актау-Курык-Актау курсирует ежедневно. Стоимость проездас человека07:0010:0012:0014:0017:0019:00Автобус маршрутом Актау-Шетпе-Актау также курсирует 7 дней в неделю. Стоимость проезда07:0010:0013:0016:0019:00Автобусы до Бейнеу будут ходить два раза в день. Стоимость проезда на них составляетс человека.07:0014:0007:0010:0012:0014:0017:0019:00Указано время выезда из Актау и Жетыбая. Стоимость проезда -Автобус Актау - Форт-Шевченко курсирует ежедневно. Стоимость проезда -с человека.07:0010:0013:0016:0019:00По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области, в этом году планируется также запустить автобусы до Жанаозена.