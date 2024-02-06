Расписание и стоимость проезда на межрайонных маршрутах опубликовали в Актау

Фото из архива Лады
Автобус маршрутом Актау-Курык-Актау курсирует ежедневно. Стоимость проезда 300 тенге с человека
График выезда из Актау и Курыка:
07:00
10:00
12:00
14:00
17:00
19:00
Автобус маршрутом Актау-Шетпе-Актау также курсирует 7 дней в неделю. Стоимость проезда 700 тенге.
График выезда из Актау и Шетпе:
07:00
10:00
13:00
16:00
19:00
Автобусы до Бейнеу будут ходить два раза в день. Стоимость проезда на них составляет 2000 тенге с человека.
График выезда из Актау и Бейнеу:
07:00
14:00
Автобус маршрутом Актау-Жетыбай ходит шесть раз в день по следующему расписанию:
07:00
10:00
12:00
14:00
17:00
19:00
Указано время выезда из Актау и Жетыбая. Стоимость проезда - 400 тенге.
Автобус Актау - Форт-Шевченко курсирует ежедневно. Стоимость проезда - 500 тенге с человека.
График выезда из Актау и Форта-Шевченко:
07:00
10:00
13:00
16:00
19:00
По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области, в этом году планируется также запустить автобусы до Жанаозена.
График выезда из Актау и Курыка:
07:00
10:00
12:00
14:00
17:00
19:00
Автобус маршрутом Актау-Шетпе-Актау также курсирует 7 дней в неделю. Стоимость проезда 700 тенге.
График выезда из Актау и Шетпе:
07:00
10:00
13:00
16:00
19:00
Автобусы до Бейнеу будут ходить два раза в день. Стоимость проезда на них составляет 2000 тенге с человека.
График выезда из Актау и Бейнеу:
07:00
14:00
Автобус маршрутом Актау-Жетыбай ходит шесть раз в день по следующему расписанию:
07:00
10:00
12:00
14:00
17:00
19:00
Указано время выезда из Актау и Жетыбая. Стоимость проезда - 400 тенге.
Автобус Актау - Форт-Шевченко курсирует ежедневно. Стоимость проезда - 500 тенге с человека.
График выезда из Актау и Форта-Шевченко:
07:00
10:00
13:00
16:00
19:00
По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области, в этом году планируется также запустить автобусы до Жанаозена.