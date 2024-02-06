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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 15:09

Просмотров: 1638

Расписание и стоимость проезда на межрайонных маршрутах опубликовали в Актау

Автобусы до Курыка, Шетпе, Бейнеу, Жетыбая и Форт-Шевченко курсируют ежедневно, 7 дней в неделю. Посадка и высадка пассажиров происходит на автостоянке возле «Желтого рынка» в 31 микрорайоне, сообщает управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.

Фото из архива Лады
Автобус маршрутом Актау-Курык-Актау курсирует ежедневно. Стоимость проезда 300 тенге с человека

График выезда из Актау и Курыка:
07:00
10:00
12:00
14:00
17:00
19:00

Расписание и стоимость проезда на межрайонных маршрутах опубликовали в Актау



Автобус маршрутом Актау-Шетпе-Актау также курсирует 7 дней в неделю. Стоимость проезда 700 тенге.

График выезда из Актау и Шетпе:
07:00
10:00
13:00
16:00
19:00

Расписание и стоимость проезда на межрайонных маршрутах опубликовали в Актау



Автобусы до Бейнеу будут ходить два раза в день. Стоимость проезда на них составляет 2000 тенге с человека.

График выезда из Актау и Бейнеу:
07:00
14:00

Расписание и стоимость проезда на межрайонных маршрутах опубликовали в Актау



Автобус маршрутом Актау-Жетыбай ходит шесть раз в день по следующему расписанию:

07:00
10:00
12:00
14:00
17:00
19:00

Указано время выезда из Актау и Жетыбая. Стоимость проезда - 400 тенге.

Расписание и стоимость проезда на межрайонных маршрутах опубликовали в Актау



Автобус Актау - Форт-Шевченко курсирует ежедневно. Стоимость проезда - 500 тенге с человека.

График выезда из Актау и Форта-Шевченко:

07:00
10:00
13:00
16:00
19:00

Расписание и стоимость проезда на межрайонных маршрутах опубликовали в Актау



По данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области, в этом году планируется также запустить автобусы до Жанаозена.



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Комментарии ( 3 )

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minus (Посетители) Сегодня, 17:36
sergeiK71,
В жанаозен Газели едет
 
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sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 16:39
Жанаозен нету только, автобусов не хватило что ли.
 
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  • sergeiK71
  • minus
  • Имярек
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:19
Жақсы болған екен, қарапайым қаллықа beer2
 
 

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