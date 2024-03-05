В Мангистау зарегистрировали более 4000 тысяч случаев кори

- В последний раз вспышка кори в регионе была зафиксирована в предыдущие годы: в 2015 году – 292 случая, в 2019 году – 1 422, и в 2020 году – 361. На сегодняшний день зарегистрировано 6 048 подозрительных случаев кори, из них лабораторно подтверждено 4 058: дети до 1 года – 716, 1-14 лет – 2380, 15-18 лет – 154, 19 лет и старше – 808, - сообщили санэпидемиологи.

По словам специалистов, в 2024 году эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью в Мангистауской области остается нестабильной.Начиная с 13 ноября 2023 года, среди населения проводится массовая иммунизация против заболевания детей от шести месяцев до 10 месяцев 29 дней, от двух лет до четырех лет 10 месяцев 29 дней.Количество привитых в рамках дополнительной массовой иммунизации в период с 13 ноября 2023 года по 1 марта 2024 года составило 65 213 человек:В целом, по Казахстану зарегистрировано 97 487 больных с подозрением на корь, подтвержден диагноз у 46 981 человека.