В Мангистау зарегистрировали более 4000 тысяч случаев кори

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По словам специалистов, в 2024 году эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью в Мангистауской области остается нестабильной.
Начиная с 13 ноября 2023 года, среди населения проводится массовая иммунизация против заболевания детей от шести месяцев до 10 месяцев 29 дней, от двух лет до четырех лет 10 месяцев 29 дней.
Количество привитых в рамках дополнительной массовой иммунизации в период с 13 ноября 2023 года по 1 марта 2024 года составило 65 213 человек:
В целом, по Казахстану зарегистрировано 97 487 больных с подозрением на корь, подтвержден диагноз у 46 981 человека.
- В последний раз вспышка кори в регионе была зафиксирована в предыдущие годы: в 2015 году – 292 случая, в 2019 году – 1 422, и в 2020 году – 361. На сегодняшний день зарегистрировано 6 048 подозрительных случаев кори, из них лабораторно подтверждено 4 058: дети до 1 года – 716, 1-14 лет – 2380, 15-18 лет – 154, 19 лет и старше – 808, - сообщили санэпидемиологи.
Начиная с 13 ноября 2023 года, среди населения проводится массовая иммунизация против заболевания детей от шести месяцев до 10 месяцев 29 дней, от двух лет до четырех лет 10 месяцев 29 дней.
Количество привитых в рамках дополнительной массовой иммунизации в период с 13 ноября 2023 года по 1 марта 2024 года составило 65 213 человек:
В целом, по Казахстану зарегистрировано 97 487 больных с подозрением на корь, подтвержден диагноз у 46 981 человека.
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