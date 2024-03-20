Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 20 Марта
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.08 KZT
  • €1 = 489.06 KZT
  • 1 RUB = 4.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 12:02

Просмотров: 2

Полицейские Мангистау обратились к родителям

Департамент полиции Мангистауской области призывает соблюдать меры безопасности во время массовых гуляний на Наурыз.

Фото: кадр из видео департамента полиции Мангистауской области
На набережной в 14 микрорайоне 22 марта в связи с массовыми гуляньями будет перекрыта дорога от торгового центра «Астана» до микрорайона «Самал».

Родителей попросили следить за детьми во избежание непредвиденных ситуаций.

- Отметим, что во время масштабного мероприятия случаются факты пропажи детей. Поэтому сотрудники департамента полиции Мангистауской области обращаются к родителям с просьбой – строго следить за детьми и не оставлять их без присмотра. В случае пропажи ребенка, вы можете обратиться по номеру 102 или в участковый пункт полиции, расположенный в доме №28 в 15 микрорайоне, - сказано в сообщении ведомства.


Напомним, в областном центре в 2023 году во время концерта, посвященного 60-летию крупной нефтяной компании, стражам порядка поступило более 200 сообщений о потерявшихся детях.

С программой праздничных мероприятий в Актау на 21 и 22 марта можно ознакомиться по ссылке.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика