Полицейские Мангистау обратились к родителям

- Отметим, что во время масштабного мероприятия случаются факты пропажи детей. Поэтому сотрудники департамента полиции Мангистауской области обращаются к родителям с просьбой – строго следить за детьми и не оставлять их без присмотра. В случае пропажи ребенка, вы можете обратиться по номеру 102 или в участковый пункт полиции, расположенный в доме №28 в 15 микрорайоне, - сказано в сообщении ведомства.

На набережной в 14 микрорайоне 22 марта в связи с массовыми гуляньями будет перекрыта дорога от торгового центра «Астана» до микрорайона «Самал».Родителей попросили следить за детьми во избежание непредвиденных ситуаций.Напомним, в областном центре в 2023 году во время концерта, посвященного 60-летию крупной нефтяной компании, стражам порядка поступило более 200 сообщений о потерявшихся детях.С программой праздничных мероприятий в Актау на 21 и 22 марта можно ознакомиться по ссылке