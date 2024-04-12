В Актау начался сезон полива и других озелениельных работ

«Сегодня, 12 апреля, либо, если не успеем с понедельника, мы приступим к высаживанию многолетних цветов. Они украсят центральные площади и скверы. Также на круговой между 9, 14 и 11 микрорайонами в конце апреля или в начале мае будут посажены однолетние бархатцы», - рассказал Айбек Ерболеков.

«Полив насаждений будет производиться три раза в месяц, каждые 10 дней. График выставим, дадим людям номер диспетчера по которому можно будет звонить с жалобами и предложениями. Создадим специальную группу, которая будет проверять работу сотрудников. По периметру микрорайонов и в общественных местах, там где есть трубопровод будем поливать с его помощью. Внутри микрорайонов - водовозками», - сказал директор «Green City Aktau».

«Помимо полива нами - мы по-прежнему привествуем инициативные КСК, которые готовы заключить с нами договора, поливать у своих домов самостоятельно, а наша компания возьмет на себя оплату по счетчику и стоимость услуг работника. В прошлом году мы заключили 33 договора с обслуживающими компаниями (ОСИ и КСК, прим.автора). Они занимаются поливом перед 255 домами. И мы с удовольствием увеличим их количество», - говорит директор «Green City Aktau».

«Мы проводим плановую обрезку сухостоя и аварийных деревьев. В мае у нас предусмотрена влажная обработка карагачей. Чтобы вырубить все «зараженные» насаждения необходимо проводить, думаю, общественные слушания. Самостоятельно мы такие решения принимать не имеем права. Если акимат скажет - сделаем», - заключил Айбек Ерболеков.