В Актау начался сезон полива и других озелениельных работ

посадка деревьев в 2023 году
По словам руководителя организации его сотрудники уже приступили к поливу растений, которые были высажены осенью и весной прошлого года. Параллельно с этим сотрудники «Green City Aktau» в настоящее время занимаются посадкой лиственных и хвойных деревьев и кустарников.
Графика полива пока нет, однако его периодичность уже определена.
По словам руководителя компании, после заключения пятилетнего договора они первым делом приступили к реконструкции и строительству трубопровода по центральным улицам. Этот проект был успешно завершен. Сейчас иногда возникают трудности, поломки, но в целом нагрузка на водовозки значительно снизилась. Полностью провести водопровод абсолютно везде не получится, констатирует директор «Green City Aktau», поскольку для врезки трубы нужны определенные техусловия, а не каждый участок города под них подходит.
В целях экономии питьевой воды инициативные граждане и чиновники предлагали использовать отфильтрованные остатки использованной воды по принципу, которым пользуется отель Rixos Water World. Есть на рассмотрении и варианты применять у домов для полива сточную воду с кондиционеров. Один из дом в 27 микрорайоне уже успешно использует эту систему.
Редакция lada.kz узнала у директора «Green City Aktau» будут ли применены ноу-хау с целью экономии в этом году?! Ответ был, к сожалению, нет. Насколько известно директору организации проект по использованию фильтрованной воды с очистных стоит в разработке у чиновников, однако пока полив будет осуществляться по-старинке: питьевой, технической водой, а также водой из родника в 1А микрорайоне.
Не будет в этом году и кардинального спиливания деревьев. Несмотря на то, что граждане утверждают, что большинство карагачей не являются жизнеспособными о кардинальной вырубке зеленого фонда речи не идет.
Напомним, ранее редакция lada.kz уточняла точное количество зеленых насаждений, которые планируется высадить в этом году. По данным директор компании в областном центре предусмотрена посадка 4000 кустарников, 4500 лиственных деревьев, 2650 хвойных, 292 декоративных кустарника, 3 600 роз и 150 000 однолетних цветов.
«Сегодня, 12 апреля, либо, если не успеем с понедельника, мы приступим к высаживанию многолетних цветов. Они украсят центральные площади и скверы. Также на круговой между 9, 14 и 11 микрорайонами в конце апреля или в начале мае будут посажены однолетние бархатцы», - рассказал Айбек Ерболеков.
Графика полива пока нет, однако его периодичность уже определена.
«Полив насаждений будет производиться три раза в месяц, каждые 10 дней. График выставим, дадим людям номер диспетчера по которому можно будет звонить с жалобами и предложениями. Создадим специальную группу, которая будет проверять работу сотрудников. По периметру микрорайонов и в общественных местах, там где есть трубопровод будем поливать с его помощью. Внутри микрорайонов - водовозками», - сказал директор «Green City Aktau».
По словам руководителя компании, после заключения пятилетнего договора они первым делом приступили к реконструкции и строительству трубопровода по центральным улицам. Этот проект был успешно завершен. Сейчас иногда возникают трудности, поломки, но в целом нагрузка на водовозки значительно снизилась. Полностью провести водопровод абсолютно везде не получится, констатирует директор «Green City Aktau», поскольку для врезки трубы нужны определенные техусловия, а не каждый участок города под них подходит.
«Помимо полива нами - мы по-прежнему привествуем инициативные КСК, которые готовы заключить с нами договора, поливать у своих домов самостоятельно, а наша компания возьмет на себя оплату по счетчику и стоимость услуг работника. В прошлом году мы заключили 33 договора с обслуживающими компаниями (ОСИ и КСК, прим.автора). Они занимаются поливом перед 255 домами. И мы с удовольствием увеличим их количество», - говорит директор «Green City Aktau».
В целях экономии питьевой воды инициативные граждане и чиновники предлагали использовать отфильтрованные остатки использованной воды по принципу, которым пользуется отель Rixos Water World. Есть на рассмотрении и варианты применять у домов для полива сточную воду с кондиционеров. Один из дом в 27 микрорайоне уже успешно использует эту систему.
Редакция lada.kz узнала у директора «Green City Aktau» будут ли применены ноу-хау с целью экономии в этом году?! Ответ был, к сожалению, нет. Насколько известно директору организации проект по использованию фильтрованной воды с очистных стоит в разработке у чиновников, однако пока полив будет осуществляться по-старинке: питьевой, технической водой, а также водой из родника в 1А микрорайоне.
Не будет в этом году и кардинального спиливания деревьев. Несмотря на то, что граждане утверждают, что большинство карагачей не являются жизнеспособными о кардинальной вырубке зеленого фонда речи не идет.
«Мы проводим плановую обрезку сухостоя и аварийных деревьев. В мае у нас предусмотрена влажная обработка карагачей. Чтобы вырубить все «зараженные» насаждения необходимо проводить, думаю, общественные слушания. Самостоятельно мы такие решения принимать не имеем права. Если акимат скажет - сделаем», - заключил Айбек Ерболеков.
Напомним, ранее редакция lada.kz уточняла точное количество зеленых насаждений, которые планируется высадить в этом году. По данным директор компании в областном центре предусмотрена посадка 4000 кустарников, 4500 лиственных деревьев, 2650 хвойных, 292 декоративных кустарника, 3 600 роз и 150 000 однолетних цветов.
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