Видеоопрос: что жители Актау думают об уголовном деле Бишимбаева и домашнем насилии

Коллаж Lada.kz
Корреспондент Lada.kz провел опрос среди жителей Актау, попросив выразить свое мнение по делу Бишимбаева – Нукеновой, а также в целом о домашнем насилии.
В опросе приняли участие представители разных поколений.
Подробнее в видео.
Напомним, вечером 9 ноября 2023 в социальных сетях распространилась информация о том, что бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу Салтанат Нукенову в VIP-кабинке одного из ресторанов.
Уже 10 ноября в МВД РК подтвердили задержание экс-чиновника.
Дело рассматривается в столичном суде по статьям части 2 статьи 110 (Истязание) и части 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью) УК РК. Сам Куандык Бишимбаев отрицает свою вину.
Суд проходит с участием присяжных заседателей, разбирательства транслируются в прямом эфире.
Пятнадцатого апреля текущего года стало известно о том, что Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, ужесточающий ответственность за бытовое насилие.
В опросе приняли участие представители разных поколений.
Подробнее в видео.
Напомним, вечером 9 ноября 2023 в социальных сетях распространилась информация о том, что бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу Салтанат Нукенову в VIP-кабинке одного из ресторанов.
Уже 10 ноября в МВД РК подтвердили задержание экс-чиновника.
Дело рассматривается в столичном суде по статьям части 2 статьи 110 (Истязание) и части 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью) УК РК. Сам Куандык Бишимбаев отрицает свою вину.
Суд проходит с участием присяжных заседателей, разбирательства транслируются в прямом эфире.
Пятнадцатого апреля текущего года стало известно о том, что Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, ужесточающий ответственность за бытовое насилие.
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