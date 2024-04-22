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ЛАДА.kz » Общество

Алия Шарипова

Опубликовано: Сегодня, 18:04

Просмотров: 269

Видеоопрос: что жители Актау думают об уголовном деле Бишимбаева и домашнем насилии

Убийство Салтанат Нукеновой произвело эффект разорвавшейся бомбы в стране. В совершении преступления обвиняют мужа и экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. По делу до сегодняшнего дня ведутся судебные разбирательства. Прямые трансляции с заседаний не остаются без внимания общественности – их суммарно посмотрели более 20 миллионов человек. Дело не оставило равнодушными и жителей нашего города. По этим причинам редакция Lada.kz попросила актаусцев выразить свое мнение по факту произошедшего.

Коллаж Lada.kz
Корреспондент Lada.kz провел опрос среди жителей Актау, попросив выразить свое мнение по делу Бишимбаева – Нукеновой, а также в целом о домашнем насилии.

В опросе приняли участие представители разных поколений.

Подробнее в видео.



Напомним, вечером 9 ноября 2023 в социальных сетях распространилась информация о том, что бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу Салтанат Нукенову в VIP-кабинке одного из ресторанов.

Уже 10 ноября в МВД РК подтвердили задержание экс-чиновника.

Дело рассматривается в столичном суде по статьям части 2 статьи 110 (Истязание) и части 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью) УК РК. Сам Куандык Бишимбаев отрицает свою вину.

Суд проходит с участием присяжных заседателей, разбирательства транслируются в прямом эфире.

Пятнадцатого апреля текущего года стало известно о том, что Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, ужесточающий ответственность за бытовое насилие.



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