В Актау стартовал конкурс на знание казахских пословиц и поговорок

В Актау в честь Дня языков народа Казахстана стартовал конкурс на знание пословиц и поговорок среди представителей различных национальностей под названием «Тіл - тарихтың айнасы». Об этом сообщает пресс-служба акимата города.

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В акимате подчеркнули, что цель конкурса - расширение использования государственного языка, повышение языковой культуры и укрепление казахского языка как средства межэтнического общения.

Участие в конкурсе могут принять представители различных национальностей в возрасте от 15 до 20 лет и от 25 до 45 лет. Конкурс будет проводиться на государственном языке. Организатором конкурса является общественный фонд «Саламатты ел», который проводит мероприятие в рамках государственного социального заказа отдела внутренней политики и развития языков города.

Организаторы отмечают, что участникам необходимо выступать в национальной одежде и соблюдать сценическую культуру.

Конкурс состоит из четырех этапов, включая домашнее задание. В рамках домашнего задания участнику необходимо записать видео о себе, продолжительность которого не должна превышать трех минут. Презентация должна включать ФИО участника, его интересы, достижения в общественной жизни, поставленные цели и задачи, а также вклад в расширение сферы применения казахского языка.

В рамках государственного социального заказа Актауского городского отдела внутренней политики и развития языков стартовал конкурс пословиц и поговорок среди представителей различных национальностей. Конкурс приурочен к празднованию Дня языков народа Казахстана 5 сентября. Для участия в конкурсе необходимо до 10 сентября 2024 года отправить домашнее задание в виде видеоролика вместе с заявкой на электронную почту @salamatty.el, - сказал главный специалист отдела внутренней политики и развития языков города Актау Айзанат Кенжегул.

Заявки, не соответствующие требованиям правил конкурса или поданные после установленного срока, не будут рассматриваться. Победители конкурса будут награждены дипломами и специальными призами.