Жители Актау возмущены уничтожением зеленной травы вдоль дорог

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау, которые стали свидетелями удаления травы вдоль городских дорог. Горожан это возмутило, так как, по их словам, такие действия ухудшают внешний вид города. В ТОО «Green City Aktau» заявили, что удалённая трава — это не газон, а сорняки.

Фото жителей Актау

В редакцию обратились жители Актау, прислав фотографии, на которых видно, как работники коммунальной службы выдергивают траву, растущую вдоль городских дорог.

Жители Актау недоумевают: зачем удалять траву, которая растет самостоятельно и без чьей-либо помощи? Они отмечают, что эта зелень радует глаз и немного оживляет городской пейзаж. По их мнению, естественный газон вдоль дорог делает город уютнее, особенно на фоне окружающей степи.

Удаление травы вызвало недовольство и у блогера из Актау Азамата Сарсенбаева. В своем посте в социальной сети он выразил возмущение:

Ну зачем? Зачем? Чем мешает газон? Некоторые вообще мечтают, чтобы на их участках рос газон (например, те, кто пытается вырастить его перед кофейней и не могут добиться результата), а тут вы просто уничтожаете зелень, которая растет сама по себе, без участия человека. Ну, и убрали газон, что, красивее стало?

В ТОО «Green City Aktau» заявили, что удалённая трава — это не газон, а сорняки.

На вышеуказанных участках газонов нет и не было. Подтверждение вы можете получить в отделе ЖКХ Актау. На фотографиях действительно зафиксированы наши работники, которые выполняют возложенные на них задачи по удалению сорных трав, таких как лебеда, марь, подорожник, одуванчик и другие. Обильные осадки нынешней осенью, а также установившаяся тёплая погода вызвала бурный рост сорных трав на закрепленных территориях, - сказал директор ТОО «Green City Aktau» Айбек Ерболеков.

Несвоевременное удаление сорняков, по его словам, чревато ростом ареала их распространения на ещё большие территории, что в ближайшем будущем создаст определённые трудности по их ликвидации.