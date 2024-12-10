Акимы Мангистау и Актау встретятся с населением региона

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай и аким Актау Абилкаир Байпаков встретятся с населением, сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Встреча акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая и акима Актау Абилкаира Байпакова с горожанами запланирована на 12 декабря 2024 года.

Уважаемые жители региона, 12 декабря в 10:00 состоится встреча акимов с населением, - сообщает пресс-служба городского акимата.

Встреча пройдёт в актовом зале КДК имени Абая.

Напомним, 16 июля 2024 года аким региона Нурдаулет Килыбай представил депутатам Актауского городского маслихата Абилкаира Байпакова в качестве кандидата на должность акима города.