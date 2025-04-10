Актау зацвёл… местами. Фотоистория

Несмотря на скепсис некоторых депутатов мажилиса по поводу озеленения региона, в Актау всё же есть уголки, где, благодаря заботе профессионалов и увлечённых жителей, расцветают даже самые капризные растения. Фотокорреспондент Lada.kz Ольга Ярославская отправилась на прогулку по весеннему городу и заглянула в Ботанический сад, чтобы поделиться с читателями снимками совершенных созданий природы.