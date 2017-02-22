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ЛАДА.kz » Общество

Ирина Гончарова

Опубликовано: Сегодня, 15:01

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Родителям школьников и студентов Актау разъясняют запрет на ношение смартфонов в учебные заведение

«Если у учащегося при обыске обнаружен телефон стоимостью свыше 100 тысяч тенге — он будет изыматься» - так звучит тема собрания, куда пригласили родителей студентов Актауского энергетического колледжа. Люди интересуются: насколько правомерны действия преподавателей? В учебном заведении сообщили, что об обыске и изъятии мобильных устройств речь не идет. На собрании родителям расскажут о новых правилах, которые запрещают приносить смартфон на занятия, пояснила Шолпан Караубаева, заместитель директора по учебной работе энергетического колледжа города Актау.

Иллюстративное фото
Смартфоны с выходом в интернет запрещены в большинстве школ Мангистау, говорит Шолпан Караубаева.

- Вчера на имя директора колледжа пришло уведомление из Мангистауского областного управления образования, где сообщалось, что пользоваться смартфонами в колледже и учителям, и студентам запрещено. Мы объясним родителям новые правила. Ни о каком обыске речи идти не может. Отбирать мобильные устройства у студентов также никто не будет, максимум, мы будем требовать отключать смартфоны на время нахождения в колледже. Для связи дети могут использовать обычные кнопочные телефоны, - рассказала Шолпан Караубаева.

Мобильные телефоны с выходом в интернет запрещены с прошлого года во многих государственных учреждениях региона. Предположительно, это решение принято с целью недопущения утечки конфиденциальной информации, например, посредством интернет-мессенджеров, таких как WhatsApp и других.

Запрет на ношение дорогостоящих мобильных телефонов с выходом в интернет в учебных заведениях сотрудники управления образования объясняют профилактикой краж среди подростков. Кроме того смартфоны, по словам педагогов, отвлекают детей от учебного процесса.

Фото klepa.ru


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