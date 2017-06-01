В Актау начал курсировать автобусный маршрут до баз отдыха

Пассажиров будет обслуживать ТОО «АсылТрансГрупп». Работает маршрут с 08:00 до 21:00.Отправная точка автобуса - остановка у дома №10 в 28 микрорайоне. Далее автобус следует до мемориала «Вечный огонь», делает остановку у магазина «Максим», после чего следует до баз отдыха, завершая путь у летнего лагеря «Алау».Цена за проезд составляет 300 тенге с человека.