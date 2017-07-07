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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:43

Просмотров: 249

Проводница поезда Мангышлак-Астрахань вернула к жизни 9-месячную девочку

Проводница поезда Мангышлак-Астрахань Алтынай Рамбаева вернула к жизни 9-месячную Фатиму Хапизулла. Ребенок, как вспоминает женщина, 40 минут находился без дыхания, но проводнице удалось заставить девочку снова задышать.

Алтынай Рамбаева
Алтынай Рамбаева 3 июля, как обычно, вышла в рейс. И сопровождала пассажиров из Астрахани до Мангистау. На станции Макат, по словам женщины, в поезд зашли пассажиры. Все было как всегда до тех пор, пока ей не сообщили, что в одном из купе умер ребенок.

- Проехав Макат, из второго купе прибежала женщина и сказала, что в их купе умер ребенок, а его мать плачет. Я прибежала к ним в купе, смотрю, ребенок без сознания. Проверила пульс, дыхание... Ничего не было, ребенок был уже весь синий. Тогда я забрала девочку в свое служебное помещение и стала делать все возможное, чтобы она снова задышала, - рассказала Алтынай Рамбаева.

Девятимесячную Фатиму Алтынай Рамбаева обрызгала водой, хлопала по спине и попе, стараясь привести малышку в сознание.

- Я даже не боялась ничего, у меня какая-то сила появилась в тот момент и я что смогла, все сделала. Я сама мать двоих дочерей, поэтому очень хотела помочь, спасти девочку. А когда через 40 минут она очнулась, я от радости расплакалась и стала кричать ей: «Живи, живи, давай, давай!». И пока мы ехали до станции Кульсары, сделала с ней несколько упражнений, после чего девочка начала дышать и плакать. Моему счастью не было предела, - говорит Алтынай Рамбаева.

На станции Кульсары, маленькую Фатиму вместе с мамой забрали в больницу. Сейчас, по словам Алтынай Рамбаевой, девочка чувствует себя хорошо.

- У меня такой случай произошел первый раз в жизни. Сколько ездим - попадались разные пассажиры - с отравлениями, травмами, другими болезнями, у беременных схватки начинались, но такое впервые, - говорит проводница.

Мама девочки Арайлым Жалиева считает Алтынай Рамбаеву второй мамой своей девочки. Благодарная женщина обратилась с письмом в компанию «Казахстан Темiр Жолы» с просьбой представить к награде проводницу, подарившую вторую жизнь ее малышке.

- Невозможно словами описать, насколько я благодарна Алтынай Рамбаевой за то, что она сделала. Она спасла моего ребенка! Дала ей вторую жизнь! И я очень хочу, чтобы ее труд, отвагу, доброту отметили, - отметила Арайлым Жалиева.

Фото из архива Арайлым Жалиевой. Видео Рашида Исмагилова



Проводница поезда Мангышлак-Астрахань вернула к жизни 9-месячную девочку
Проводница поезда Мангышлак-Астрахань вернула к жизни 9-месячную девочку
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Комментарии ( 2 )

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velldr (Посетители) Сегодня, 10:58
Ну Алтыный......... добрых слов всех языков мира не хватит чтобы выразить вам благодарность.
СПАСИБО!

Я думаю ... что ваш план добрых поступков выполнен на всю осташуюся жизнь.

Мира вашему дому, здоровья вам и вашим близким.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ậбыρвалг
 Sazan (Посетители) Сегодня, 10:51
Вот это молодец!
Настоящая девушка-герой! applause bravo
 
 

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