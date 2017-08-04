Победительница конкурса «Самые красивые ножки» в Актау: Я люблю фотографировать ноги

- Я люблю фотографировать ноги. В основном, фото ног у бассейна или моря стоят у меня на аватарке в «вацапе», и меня часто ругают: «Что ты выставляешь свои ноги». Поэтому, когда я узнала про конкурс в «Ладе», я подумала, что должна поучаствовать. Забрала дочку на море и сфотографировалась на фоне Каспия. Даже не думала, что стану победительницей. Но очень обрадовалась, когда узнала, что моя фотография набрала самое большое количество голосов, - рассказала обладательница титула «Самые красивые ножки» в Актау.

Нургуль Султанова воспитывает 11-летнюю дочь и девятилетнего сына, занимается рукоделием, работает бухгалтером и время от времени участвует в модных показах. Моделью мать двоих детей стала случайно. В агентство ее записала дочь. И с тех пор Нургуль стала принимать участие в модных показах. Рост девушки составляет 174 сантиметра.В подарок Нургуль Султанова получила сертификат на массаж, который предоставил beauty and SPA-salon "ReStyle". Салон "ReStyle" расположен по адресу: 11 микрорайон, 6а дом. Контакты: 34-41-34, @restyle_thai_spa_aktau Напомним, фотографии ножек для участия в конкурсе прислали 22 человека. Голосование проходило с 28 по 30 июля. Отдать свой голос и помочь выбрать победителя могли только зарегистрированные пользователи Lada.kz. Максимальное количество голосов (20) набрала участница Nurikuan.