Жандарбек Спан: По взысканию административных штрафов Мангистауская область занимает второе место в республике

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Прокуратурой Мангистауской области граждане, уклоняющиеся от уплаты административных штрафов, привлекаются к ответственности.



- Так, по нашей инициативе пять лиц привлечены к адмответственности по статье 669 (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа) Кодекса об Административных Правонарушениях РК. 15 лиц поставлены на учет в органы занятости, из них фактически трудоустроено восемь человек, - сообщил Жандарбек Спан.



По задолженностям по по заработной плате с вмешательством прокуроров, по словам Жандарбека Спана, погашено 54 миллиона тенге из 64 миллионов тенге долгов, что составляет 84%. Взысканы алименты на 77 миллионов тенге.



- В связи с долгами по алиментам 41 лицо трудоустроено, 134 злостных неплательщика привлечены к административной и 157 к уголовной ответственности. Это наилучший показатель по республике, - отметил Жандарбек Спан.



По проекту «Мангистау без азартных игр» с начала года прекращена деятельность 73 незаконных объектов, привлечено к ответственности 55 человек.



- По охране здоровья матери и ребенка в результате совместных работ с местными исполнительными органами и управлением здравоохранения области нам удалось снизить уровень младенческой смертности на 24% (с 84 фактов до 64), факт мертворождения снизился на 13% (с 85 на 74). Это шестое место по республике, - отметил Жандарбек Спан.



По факту нарушений прав несовершеннолетних к ответственности привлечено 10 должностных лиц. По защите социально-уязвимых слоев населения трудоустроено 129 инвалидов. Выявлена и аннулирована задолженность по налогу на транспортное средство у 950 граждан-инвалидов на сумму более 46 миллионов тенге, в 20 социальных объектах Актау определены специальные места для автомобилей инвалидов, где установлены специальные дорожные знаки, приспособлены для инвалидов 47 пешеходных переходов города, обеспечен свободный доступ инвалидов-колясочников к морю в зоне отдыха «Кендерли».



- В целом криминогенная обстановка в регионе характеризуется снижением количества преступлений на 25%, в том числе снижение особо-тяжких преступлений - на 8%, тяжких преступлений - на 1%, средней тяжести - на 28%, небольшой тяжести - на 35%. Также отмечается снижение убийств - на 58%. Наблюдается рост преступлений, связанных с наркотиками - на 5,6%. Раскрываемость преступлений составила 80%. Этот показатель вырос на 21% по сравнению с прошлым годом, - отметил Жандарбек Спан.



Число краж, по словам Жандарбека Спана, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 15%.



Фото: Lada.kz