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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:38

Просмотров: 397

Жандарбек Спан: По взысканию административных штрафов Мангистауская область занимает второе место в республике

Благодаря проекту прокуратуры Мангистауской области «Без долгов государству» взыскиваемость административных штрафов в регионе выросла с 40 до 60%. На сегодняшний день исполнено 48 тысяч постановлений управления административной полиции на сумму 336 миллионов тенге. Это второе место по республике. Об этом сообщил Жандарбек Спан, исполняющий обязанности начальника второго управления прокуратуры Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Прокуратурой Мангистауской области граждане, уклоняющиеся от уплаты административных штрафов, привлекаются к ответственности.

- Так, по нашей инициативе пять лиц привлечены к адмответственности по статье 669 (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа) Кодекса об Административных Правонарушениях РК. 15 лиц поставлены на учет в органы занятости, из них фактически трудоустроено восемь человек, - сообщил Жандарбек Спан.

По задолженностям по по заработной плате с вмешательством прокуроров, по словам Жандарбека Спана, погашено 54 миллиона тенге из 64 миллионов тенге долгов, что составляет 84%. Взысканы алименты на 77 миллионов тенге.

- В связи с долгами по алиментам 41 лицо трудоустроено, 134 злостных неплательщика привлечены к административной и 157 к уголовной ответственности. Это наилучший показатель по республике, - отметил Жандарбек Спан.

По проекту «Мангистау без азартных игр» с начала года прекращена деятельность 73 незаконных объектов, привлечено к ответственности 55 человек.

- По охране здоровья матери и ребенка в результате совместных работ с местными исполнительными органами и управлением здравоохранения области нам удалось снизить уровень младенческой смертности на 24% (с 84 фактов до 64), факт мертворождения снизился на 13% (с 85 на 74). Это шестое место по республике, - отметил Жандарбек Спан.

По факту нарушений прав несовершеннолетних к ответственности привлечено 10 должностных лиц. По защите социально-уязвимых слоев населения трудоустроено 129 инвалидов. Выявлена и аннулирована задолженность по налогу на транспортное средство у 950 граждан-инвалидов на сумму более 46 миллионов тенге, в 20 социальных объектах Актау определены специальные места для автомобилей инвалидов, где установлены специальные дорожные знаки, приспособлены для инвалидов 47 пешеходных переходов города, обеспечен свободный доступ инвалидов-колясочников к морю в зоне отдыха «Кендерли».

- В целом криминогенная обстановка в регионе характеризуется снижением количества преступлений на 25%, в том числе снижение особо-тяжких преступлений - на 8%, тяжких преступлений - на 1%, средней тяжести - на 28%, небольшой тяжести - на 35%. Также отмечается снижение убийств - на 58%. Наблюдается рост преступлений, связанных с наркотиками - на 5,6%. Раскрываемость преступлений составила 80%. Этот показатель вырос на 21% по сравнению с прошлым годом, - отметил Жандарбек Спан.

Число краж, по словам Жандарбека Спана, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 15%.

Фото: Lada.kz


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Комментарии ( 4 )

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mr12 (Посетители) Сегодня, 13:13
Dope,
А зачем заморачиваться?)))
Деньги на счетах не пахнут.
 
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  • mr12
 Dope (Посетители) Сегодня, 12:45
Творят, что хотят. Статистика, приведённая в статье, почти по каждому из пунктов - это простое, обычное, примитивное ВРАНЬЁ.

Сговор прокуратуры, полиции, акимата и предателей коммерсантов против собственного народа уже начинает достигать своего апогея.

Лучше бы занялись тем, что контролировали бы выдачу чеков, качество услуг и ценообразование от всякого рода ИП и ТОО! Это дало бы куда больший результат и развитие. Коррупция, спекуляция ценами, разворовывание бюджетных средств и их глупое распределение в регионе приносят куда больший вред, чем всё что написано в данной статье.

Барыжничество, спекуляция я всякого рода "предпринимательская" деятельность это бич Государства!
 
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57250 (Посетители) Сегодня, 12:10
Только не у простого рабочего или продавца продуктового магазина это есть..Которые перебиваются от зарплаты до зарплаты...
 
-1
  • Модератор №3
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  • 57250
 mr12 (Посетители) Сегодня, 11:46
Даже удивительно, что не первое, с большим отрывом.
Жители Алматы например, свято верят, что у каждого мангистаусца (в том числе и новорожденные), есть собственное месторождение, яхта и домик у моря))).
 
 

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