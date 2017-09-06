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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:58

Просмотров: 466

Мангистауская область вошла в тройку не подготовленных к отопительному сезону регионов

Мангистауская область вошла в четверку регионов, не подготовленных к отопительному сезону. Эту информацию озвучили на заседании правительства Республики Казахстан.

Иллюстративное фото
Министр энергетики страны Канат Бозумбаев на заседании правительства РК отметил, что трудности в подготовке к отопительному сезону есть в четырёх регионах: Павлодарской, Мангистауской, Южно-Казахстанской и Карагандинской областях. Кроме того, по словам Жениса Касымбека, министра по инвестициям и развитию РК, Мангистау вошел и в тройку главных должников перед энергопроизводящими и транспортирующими компаниями. Общая же сумма долгов казахстанцев превышает 13 миллиардов тенге.

- Наибольшая дебиторская задолженность сохраняется в следующих регионах: Алматы – три миллиарда три миллиона тенге, Мангистауская область – один миллиард 894 миллиона тенге, Павлодарская область – 858 миллионов тенге, Южно-Казахстанская область – 702 миллиона тенге, - отметил Женис Касымбек.

Несмотря на задолженность, правительство в ближайшее время начнет работать над вопросом повышения тарифов.

- Я не считаю тарифы на электроэнергию в Казахстане завышенными, они в нашем регионе одни из самых низких. Тариф на крупных станциях национального значения за киловатт/час составляет 7-8 тенге, до 3-х тенге - тариф KEGOC, 5-6 тенге - тариф РЭКа, - сказал Канат Бозумбаев.

Между тем в акимате Мангистауской области отметили, что готовность социальных объектов к осенне-зимнему периоду составляет 92%. По объектам образования эта цифра составляет 100%, по объектам здравоохранения - 98%. Отопление планируется дать ориентировочно 15 октября, в зависимости от погоды. На подготовку к отопительному сезону объектов областного центра из бюджета Актау выделено 100 миллионов тенге.

Фото с сайта tagilka.ru


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Комментарии ( 8 )

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57250 (Посетители) Сегодня, 19:36
разобрали весь бюджет по карманам.. жирики уволят придет другой со своей командой тоже самое будет... позор им , а мы простые страдаем..
 
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  • 57250
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:18
Когда называют тарифы у соседей, надо называть их в увязке с доходами населения.
В Европе тарифы выше, но в (не самой богатой стране Европы) Польше, средняя зарплата = 2 тысячи долларов. В Германии, и некоторых других странах, - в разы больше.
А в Туркмении многие социальные программы вообще бесплатны.
 
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 kolu411 (Посетители) Сегодня, 19:13
Вы лучше разрешите прибор учета тепла в квартире поставить. Сразу ваши сказки про тепло растают.
Да и к слову попробуйте газом греть воду.
 
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death cops (Посетители) Сегодня, 19:07
Если у вас еще не дали отопление и в квартире холодно, встаньте в угол. Там 90 градусов.
dance

Добродел.
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 18:35
Статья как бы призывает прикупить масляные радиаторы отопления печи буржуйки и запастись самогоном и дровами

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 18:30
Несмотря на задолженность, правительство в ближайшее время начнет работать над вопросом повышения тарифов

На собрании колхоза председатель говорит: в прошлом году мы посадили по пять центнеров картошки на гектар - все съел жук. В этом году мы посадили по десять центнеров картошки на гектар - и опять все съел жук. В следующем году мы посадим по пятнадцать центнеров на гектар! Пусть он, сволочь, подавится! (c) rofl
 
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 Око (Посетители) Сегодня, 18:09
FBI,
уже ж повысили....))

всё вижу
 
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FBI (Посетители) Сегодня, 18:06
Мангистауская область вошла в тройку не подготовленных к отопительному сезону регионов

Даёшь повышение коммунальных услуг !!! tost
 
 

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