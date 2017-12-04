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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 14:47

Просмотров: 629

Вопросы о медстраховании онлайн на Lada.kz

Уважаемые пользователи Lada.kz, 7 декабря в 15:00 в редакции нашего издания состоится видеоконференция на тему медицинского страхования. Задавайте свои вопросы в комментариях на сайте и в соцсетях.

Модератор видео-конференции Лиана Рязанцева
В видеоконференции примут участие Руслан Фаризунович Бектубаев, директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по Мангистауской области; Нурлан Серикович Тлепов, директор ТОО «Медицинский центр кардиологии и внутренних болезней «Арчимед»; Жанна Салиевна Сайым, заместитель председателя Мангистауского областного филиала Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения, член региональной комиссии по выбору и размещению объемов медицинских услуг; Мадина Танатбергеновна Баспаева, главный эксперт отдела закупа медицинской помощи Мангистауского областного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования», и Салтанат Бохаевна Жармаева, заместитель руководителя ГУ «Управление здравоохранения Мангистауской области» по координации медицинской помощи и охране здоровья матери и ребенка. Модератор видеоконференции — журналист Лиана Рязанцева.

Все, что вы хотели узнать о медицинском страховании — на сайте Lada.kz.


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Комментарии ( 2 )

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ledokol7 (Посетители) Сегодня, 16:31
Обратился за прекреплением в СофиМедГрупп, они есть в списке клиник. Мне отказали, мотивируя что на этот год у них нет мест. Это законно?
 
-1
  • nadiuna
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Асхат Жалелов (Посетители) Сегодня, 15:47
Правильно, нужно побольше разъяснительной работы по ОСМС.
 
 

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