В ДВД Мангистауской области рассказали об изменении штрафов в 2018 году

Штраф 20 МРП или лишение прав на управление авто на 1 год (часть 4 была дополнена)

Штраф 20 МРП или лишение прав на управление авто на 1 год

Управление транспортным средством (ТС) с заведомо подложными, поддельными госномерами или устройствами (материалами), препятствующими читаемости либо позволяющими видоизменить или скрыть госномер

Превышение скорости на величину от 10 до 20 километров в час

Предупреждение или штраф 3 МРП, при повторном нарушении в течение года с момента наложения штрафа — 7 МРП

Выезд на перекресток в случае образования затора на нем

Статья 596 Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона

Нарушение правил встречного разъезда или обгона без выезда на встречную полосу

Лишение прав на 6 месяцев (часть 3 была дополнена)

Лишение прав на 1 год

Выезд на встречную полосу, где это запрещено ПДД, в том числе разворот или поворот

Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением стоянки на клумбах, детских, спортивных площадках или на дороге с созданием затора

Остановка или стоянка на тротуаре и детских площадках

Остановка или стоянка на местах для инвалидов

Статья 599 Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика

Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания

Статья 602 Нарушение водителями ТС правил проведения учебной езды, пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации

Предупреждение или штраф 3 МРП, при повторном нарушении — 5 МРП

Нарушение правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток, звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации

Штраф 20 МРП или лишение прав на 6 месяцев

Штраф 10 МРП или лишение прав на 9 месяцев

Штраф 40 МРП или лишение прав на 1 год

Штраф 15 МРП или лишение прав на 9 месяцев

Действия, предусмотренные частями первой и второй, совершенные человеком, лишенным права на вождение

Статья 612 Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права на управление

Управление ТС водителем, лишенным прав, совершенное повторно в течение года

Статья 613 Невыполнение требований сотрудника полиции, транспортного контроля на пунктах пропуска автотранспортных средств через государственную границу и на постах транспортного контроля, военной полиции, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения

Часть 1

Невыполнение законного требования сотрудника правоохранительных органов об остановке ТС

Лишение прав на 1 год. Для лиц, лишенных или не имеющих прав, штраф 20 МРП

Штраф 30 МРП, при повторном нарушении — лишение прав на 6 месяцев. Штраф для лишенного прав — 50 МРП