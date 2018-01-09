«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 09 Января
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 330.43 KZT
  • €1 = 396.22 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:44

Просмотров: 75

В ДВД Мангистауской области рассказали об изменении штрафов в 2018 году

В управлении административной полиции департамента внутренних дел Мангистауской области рассказали, как изменились штрафы в 2018 году согласно закону «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Закон вступил в силу с 9 января 2018 года.

Иллюстративное фото
Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» был официально опубликован 29 декабря 2017 года и вступил в силу 9 января 2018 года. В управлении административной полиции ДВД области рассказали, как изменились штрафы за административные правонарушения.

В 2018 году месячный расчетный показатель равен 2405 тенге.

Статья КоАП

Наименование правонарушения

Прежний размер штрафа в МРП

Новый размер штрафа в МРП (примечания)

Сумма в тенге

Статья 590 Нарушение правил эксплуатации транспортных средств

Часть 4

Управление транспортным средством (ТС) с заведомо подложными, поддельными госномерами или устройствами (материалами), препятствующими читаемости либо позволяющими видоизменить или скрыть госномер

Штраф 20 МРП или лишение прав на управление авто на 1 год

Штраф 20 МРП или лишение прав на управление авто на 1 год (часть 4 была дополнена)

48 100

Статья 592 Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения

Часть 1

Превышение скорости на величину от 10 до 20 километров в час

10 МРП

5 МРП

12 025

Статья 594 Нарушение правил проезда перекрестков или пересечения проезжей части дороги

Часть 1

Выезд на перекресток в случае образования затора на нем

10 МРП

Предупреждение или штраф 3 МРП, при повторном нарушении в течение года с момента наложения штрафа — 7 МРП

7 215 тенге, за повторное нарушение 16 835

Часть 2

Игнорирование правил, определяющих приоритет направления движения на перекрестках

15 МРП

Штраф 15 МРП, при повторном нарушении — 20 МРП

36 075 тенге, за повторное нарушение 48 100

Статья 596 Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона

Часть 2

Нарушение правил встречного разъезда или обгона без выезда на встречную полосу

20 МРП

15 МРП

36 075

Часть 3

Выезд на встречную полосу, где это запрещено ПДД, в том числе разворот или поворот

Лишение прав на 1 год

Лишение прав на 6 месяцев (часть 3 была дополнена)

 

Статья 597 Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств

Часть 1

Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением стоянки на клумбах, детских, спортивных площадках или на дороге с созданием затора

10 МРП

Штраф 5 МРП, при повторном нарушении — 10 МРП

12 025 тенге, за повторное нарушение 24 050

Часть 2

Остановка или стоянка на тротуаре и детских площадках

Штраф 15 МРП, при повторном нарушении — 30 МРП

Штраф 10 МРП, при повторном нарушении — 15 МРП

24 050 тенге, за повторное нарушение 36 075

Часть 3

Создание автомобилями препятствий для движения другого транспорта

Штраф 20 МРП, при повторном нарушении — 30 МРП

Штраф 10 МРП, при повторном нарушении — 15 МРП

24 050 тенге, за повторное нарушение 36 075

Часть 4

Остановка или стоянка на местах для инвалидов

Штраф 50 МРП, при повторном нарушении — 70 МРП

Штраф 10 МРП, при повторном нарушении — 15 МРП

24 050 тенге, за повторное нарушение 36 075

Статья 599 Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика

Часть 2

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика

Штраф 10 МРП, при повторном нарушении — 20 МРП

Штраф 10 МРП, при повторном нарушении — 15 МРП

24 050 тенге, за повторное нарушение 36 075

Статья 600 Непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам дорожного движения

Часть 2

Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания

20 МРП

15 МРП

36 075

Статья 602 Нарушение водителями ТС правил проведения учебной езды, пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации

Часть 1

Нарушение правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток, звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации

Штраф 5 МРП, при повторном нарушении  — 7 МРП

Предупреждение или штраф 3 МРП, при повторном нарушении — 5 МРП

7 215 тенге, за повторное нарушение 12 025

Статья 610 Нарушение водителями ТС правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение ТС или иного имущества

Часть 1

Нарушение водителями ПДД, повлекшее материальный ущерб

Штраф 10 МРП или лишение прав на 9 месяцев

Штраф 20 МРП или лишение прав на 6 месяцев

48 100

Часть 2

Нарушение водителями ПДД, повлекшее легкий вред здоровью человека

Штраф 15 МРП или лишение прав на 9 месяцев

Штраф 40 МРП или лишение прав на 1 год

96 200

Часть 3

Действия, предусмотренные частями первой и второй, совершенные человеком, лишенным права на вождение

20 МРП

60 МРП

144 300

Статья 612 Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права на управление

Часть 4-1

Управление ТС водителем, лишенным прав, совершенное повторно в течение года

30 МРП

20 МРП

48 100

Статья 613 Невыполнение требований сотрудника полиции, транспортного контроля на пунктах пропуска автотранспортных средств через государственную границу и на постах транспортного контроля, военной полиции, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения

Часть 1

Невыполнение законного требования сотрудника правоохранительных органов об остановке ТС

Лишение прав на 1 год. Для лиц, лишенных или не имеющих прав, штраф 20 МРП

Штраф 30 МРП, при повторном нарушении — лишение прав на 6 месяцев. Штраф для лишенного прав — 50 МРП

72 150 тенге, для лишенного прав — 120 250

Статья 615 Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения

Часть 1

Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения (управляющими мопедами, велосипедами и гужевыми повозками)

Штраф 5 МРП, при  повторном нарушении — 15 МРП

Штраф 2 МРП, при повторном нарушении — 10 МРП

4 810 тенге, за повторное нарушение 24 050

Статья 619 Допуск к ТС водителя, не имеющего либо лишенного права управления транспортными средствами или без соответствующей категории

Часть 1

Допуск к ТС водителя, не имеющего либо лишенного права управления или без соответствующей категории, повлекшее легкий вред здоровью или повреждение имущества

50 МРП

70 МРП

168 350



Фото из архива "Лады"

Всё о штрафах можно скачать здесь


Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика