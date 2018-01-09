В ДВД Мангистауской области рассказали об изменении штрафов в 2018 году

В 2018 году месячный расчетный показатель равен 2405 тенге.
Статья КоАП
Наименование правонарушения
Прежний размер штрафа в МРП
Новый размер штрафа в МРП (примечания)
Сумма в тенге
Статья 590 Нарушение правил эксплуатации транспортных средств
Часть 4
Управление транспортным средством (ТС) с заведомо подложными, поддельными госномерами или устройствами (материалами), препятствующими читаемости либо позволяющими видоизменить или скрыть госномер
Штраф 20 МРП или лишение прав на управление авто на 1 год
Штраф 20 МРП или лишение прав на управление авто на 1 год (часть 4 была дополнена)
48 100
Статья 592 Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения
Часть 1
Превышение скорости на величину от 10 до 20 километров в час
10 МРП
5 МРП
12 025
Статья 594 Нарушение правил проезда перекрестков или пересечения проезжей части дороги
Часть 1
Выезд на перекресток в случае образования затора на нем
10 МРП
Предупреждение или штраф 3 МРП, при повторном нарушении в течение года с момента наложения штрафа — 7 МРП
7 215 тенге, за повторное нарушение 16 835
Часть 2
Игнорирование правил, определяющих приоритет направления движения на перекрестках
15 МРП
Штраф 15 МРП, при повторном нарушении — 20 МРП
36 075 тенге, за повторное нарушение 48 100
Статья 596 Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона
Часть 2
Нарушение правил встречного разъезда или обгона без выезда на встречную полосу
20 МРП
15 МРП
36 075
Часть 3
Выезд на встречную полосу, где это запрещено ПДД, в том числе разворот или поворот
Лишение прав на 1 год
Лишение прав на 6 месяцев (часть 3 была дополнена)
Статья 597 Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств
Часть 1
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, за исключением стоянки на клумбах, детских, спортивных площадках или на дороге с созданием затора
10 МРП
Штраф 5 МРП, при повторном нарушении — 10 МРП
12 025 тенге, за повторное нарушение 24 050
Часть 2
Остановка или стоянка на тротуаре и детских площадках
Штраф 15 МРП, при повторном нарушении — 30 МРП
Штраф 10 МРП, при повторном нарушении — 15 МРП
24 050 тенге, за повторное нарушение 36 075
Часть 3
Создание автомобилями препятствий для движения другого транспорта
Штраф 20 МРП, при повторном нарушении — 30 МРП
Штраф 10 МРП, при повторном нарушении — 15 МРП
24 050 тенге, за повторное нарушение 36 075
Часть 4
Остановка или стоянка на местах для инвалидов
Штраф 50 МРП, при повторном нарушении — 70 МРП
Штраф 10 МРП, при повторном нарушении — 15 МРП
24 050 тенге, за повторное нарушение 36 075
Статья 599 Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика
Часть 2
Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика
Штраф 10 МРП, при повторном нарушении — 20 МРП
Штраф 10 МРП, при повторном нарушении — 15 МРП
24 050 тенге, за повторное нарушение 36 075
Статья 600 Непредоставление преимущества пешеходам или иным участникам дорожного движения
Часть 2
Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания
20 МРП
15 МРП
36 075
Статья 602 Нарушение водителями ТС правил проведения учебной езды, пользования внешними световыми приборами и (или) звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации
Часть 1
Нарушение правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток, звуковыми сигналами, применения аварийной сигнализации
Штраф 5 МРП, при повторном нарушении — 7 МРП
Предупреждение или штраф 3 МРП, при повторном нарушении — 5 МРП
7 215 тенге, за повторное нарушение 12 025
Статья 610 Нарушение водителями ТС правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение ТС или иного имущества
Часть 1
Нарушение водителями ПДД, повлекшее материальный ущерб
Штраф 10 МРП или лишение прав на 9 месяцев
Штраф 20 МРП или лишение прав на 6 месяцев
48 100
Часть 2
Нарушение водителями ПДД, повлекшее легкий вред здоровью человека
Штраф 15 МРП или лишение прав на 9 месяцев
Штраф 40 МРП или лишение прав на 1 год
96 200
Часть 3
Действия, предусмотренные частями первой и второй, совершенные человеком, лишенным права на вождение
20 МРП
60 МРП
144 300
Статья 612 Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права на управление
Часть 4-1
Управление ТС водителем, лишенным прав, совершенное повторно в течение года
30 МРП
20 МРП
48 100
Статья 613 Невыполнение требований сотрудника полиции, транспортного контроля на пунктах пропуска автотранспортных средств через государственную границу и на постах транспортного контроля, военной полиции, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения
Часть 1
Невыполнение законного требования сотрудника правоохранительных органов об остановке ТС
Лишение прав на 1 год. Для лиц, лишенных или не имеющих прав, штраф 20 МРП
Штраф 30 МРП, при повторном нарушении — лишение прав на 6 месяцев. Штраф для лишенного прав — 50 МРП
72 150 тенге, для лишенного прав — 120 250
Статья 615 Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения
Часть 1
Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения (управляющими мопедами, велосипедами и гужевыми повозками)
Штраф 5 МРП, при повторном нарушении — 15 МРП
Штраф 2 МРП, при повторном нарушении — 10 МРП
4 810 тенге, за повторное нарушение 24 050
Статья 619 Допуск к ТС водителя, не имеющего либо лишенного права управления транспортными средствами или без соответствующей категории
Часть 1
Допуск к ТС водителя, не имеющего либо лишенного права управления или без соответствующей категории, повлекшее легкий вред здоровью или повреждение имущества
50 МРП
70 МРП
168 350
Фото из архива "Лады"
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